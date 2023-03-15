故宮檔案外洩危機　王婉諭舉國際先例：不如藉機公開圖檔

▲時代立委暨黨主席王碗諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國立故宮博物院大量數位高階圖檔外流，在中國大陸淘寶等平台被賤賣，故宮表示，未來將會透過法律途徑要求下架。對此，時代力量立委王碗諭15日在臉書上表示，面對這次外洩危機，國際上有許多先例可以參考，與其要求下架，不如藉著這個時刻，公開這些被駭的圖檔，讓駭客無利可圖，也藉此讓世界看見台灣。

王婉諭認為，雖故宮表示，未來將會透過法律途徑要求下架，然而，跟中國打過交道就知道，所謂的「法律」有沒有效，就只是中國說了算。數位檔案既然已經外流，要求下架也只是亡羊補牢，駭客還是有可能再重新上傳他處販售，與其要求下架，不如藉著這個時刻，公開這些被駭的圖檔，讓駭客無利可圖，也藉此讓世界看見台灣。

王婉諭指出，2021 年，故宮因為疫情，導致參觀人次直線下滑，當時她就曾在立法院內強調，故宮目前每季 2000 件的數位典藏進度，而且還只開放中規格的數位檔案，腳步實在還是太慢，她也要求前院長吳密察，基於提升文化近用權，促進全球藝文研究、發展與交流的理念，應該儘速完成數位典藏，釋出高畫質的數位檔案，供學術、創作、觀覽之用，事實上，這也是近年全球各大博物館，包括英國大英博物館、美國大都會博物館等常見的作法。

此外，面對此次外洩危機，王婉諭表示，國際上也有許多先例可以參考。她舉例，像是先前英國知名搖滾樂團 Radiohead 也曾遇到歌曲檔案遭駭事件，並被駭客勒索 15 萬美元。然而他們不但拒絕向駭客投降，反而乾脆公開檔案，讓全世界的歌迷下載遭竊歌曲，也讓駭客無法再得意。

因此，王婉諭呼籲，面對這次危機，故宮也應該順應 Open data 的潮流，在不影響既有著作權法及既定契約、標案的前提下，加速開放 600 萬畫素的文物圖檔給公眾使用，讓世界看見值得驕傲、富有藝術價值的故宮文物，也讓世界看見台灣。