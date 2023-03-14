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故宮國寶被駭光！千張高階圖檔外流　在淘寶上不到18元賤賣

國立故宮博物院近年啟動文物數位典藏，如今卻遭爆被中國駭客入侵。

▲國立故宮博物院近年啟動文物數位典藏，如今卻遭爆被中國駭客入侵。

圖文／鏡週刊

國立故宮博物院近日展開疫情解封後首次的大型國際借展，就在國際交流回溫之際，本刊接獲爆料，指包括鎮院3寶等數千件故宮國寶數位圖檔，竟因一名助理研究員建檔時將資料存於個人使用電腦，又意外遭駭，導致數位典藏的原始資料被對岸駭客全數盜走，在淘寶、百度等網站以人民幣3.9元（約新台幣17.37元）賤賣，甚至免費提供連結供人下載，故宮卻無力阻止，只能放任這些圖檔被人任意複製，故宮高層未察覺嚴重性，至今拿不出任何解決辦法。

故宮的〈早春圖〉僅開放二一MB的檔案供民眾下載，然而中國論壇卻有比故宮解析度高一倍的清晰圖檔可下載。

▲故宮的〈早春圖〉僅開放二一MB的檔案供民眾下載，然而中國論壇卻有比故宮解析度高一倍的清晰圖檔可下載。

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爆料人士向本刊表示，數位資料庫被中國駭客入侵事件發生在去年，10月又另爆出摔壞3件國寶、損失至少2億元，引起各界撻伐，時任故宮院長的吳密察疑似為降低輿論抨擊，要求內部低調處理圖檔遭駭一事，直到今年2月懲戒名單出爐，此事才在故宮內部傳了開來。

行政院長陳建仁（中）主持交接典禮，前故宮院長吳密察（左）交接給現任院長蕭宗煌（右）。

▲行政院長陳建仁（中）主持交接典禮，前故宮院長吳密察（左）交接給現任院長蕭宗煌（右）。

對此，本刊致電故宮詢問回應，故宮證實，事件發生於去年6月，當時為配合立法院要求公開提供逾40萬張600萬畫素以下圖檔，故由數位資訊室承辦人以自行開發影像轉換程式進行自動化降階處理後，開放於數位典藏系統，但相關作業因資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差，故承辦人員將資料移至公務系統中可提供對外服務的伺服器，才造成院外有心人士存取。

本刊實際上利用百度搜尋，就能找到多筆比故宮官方開放更高解析度的文物圖檔供所有人下載。（翻攝網路）

▲本刊實際上利用百度搜尋，就能找到多筆比故宮官方開放更高解析度的文物圖檔供所有人下載。（翻攝網路）

故宮表示，目前所有相關使用申請調檔下載，已採內部封閉式儲存設備及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流的風險。

淘寶上竟販售「台北故宮博物院」高清國畫書法合集，僅人民幣3.9元。（翻攝網路）

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