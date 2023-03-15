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「台灣巴菲特」吸金41億被判14年　獄中遙控官員「傳令兵」重起爐灶

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲周瑞慶被爆料在獄中「遙控」幹部重起爐灶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者杜冠霖／台北報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶非法吸金41億餘元，去年更一審判處有期徒刑14年，並至高雄監獄服刑。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會15日爆料，有二監不肖官員扮演「傳令兵」，從獄中傳遞周的信件，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年。

最高法院日前就周瑞慶的判刑部分，維持更一審判決而確定（僅撤銷發回沒收部分）。原在押於高雄第二監獄中之周瑞慶，將移至高雄監獄服刑。

協會表示，早在去年接獲檢舉，周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

協會指出，已掌握了數封周瑞慶於去年2月到4月間寄給吸金集團幹部的信件，及違反監所檢閱書信規則而直接透過監所官員轉交給詐騙集團幹部的信件，「這些信件曝光了周瑞慶在獄裡，事實上仍遙控過去吸金集團的幹部，繼續在外重啟爐灶！」

協會爆料，周瑞慶在信上多次寫到，「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」、「不要出錯，這是大家要的，有代價換的」、「這事變成我做公關的工具」。

協會質疑，高雄二監應回答周瑞慶口中「大尾的」是誰？究竟高雄二監內有哪些官員被周瑞慶買通？「有錢能使鬼推磨」，連監所官員都甘願當「小弟」幫周瑞慶跑腿，簡直無法無天，獄政敗壞至此，讓人對法務部的獄政改革失望透頂。

協會直言，當初一群億圓富的受害人被害得血本無歸，周瑞慶竟還不知悔改，在獄裡遙控幹部重啟爐灶，一方面用「以幣還債」的方式，從被害人手中騙取債務清償證明，營造還債假象以試圖騙取減刑交保，一方面設立空殼公司，繼續向銀髮族、菜籃族等族群兜售根本沒有實際價值的虛擬貨幣，並以介紹他人購買即可從中抽佣等手法繼續吸金！

協會表示，本案嚴重程度非同小可，經調查蒐證後，已於去年5月具狀向檢察官告發並聲請證據保全，也籲請檢方深入偵辦，不僅必須追究周瑞慶不法吸金犯行，更必須徹查監所官員所涉及之敗壞廉政惡行，絕不能讓這些人繼續在外招搖撞騙，導致被害人不斷增加。

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