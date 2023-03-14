車站置物櫃成詐團熱點！放存摺、金融卡淪人頭戶　鐵警：母湯喔

記者游瓊華／台中報導

詐騙集團手法日新月異，各車站置物櫃已成詐欺熱點之一，詐騙集團利用各車站置物櫃詐騙，要求民眾把證件、存摺及金融卡放進置物櫃，被害人恐淪為人頭帳戶，導致銀行帳戶遭警示或戶頭存款遭提領。鐵路警察局台中分局表示，光是3月，台中車站及竹南車站鐵警就攔阻5件詐欺案件。鐵警也在置物櫃張貼警示「天在做，天在看」、「先看一下這邊，派出所在旁邊喔」、「卡片表示不要拋棄我！」

▲母湯喔！存摺、金融卡放置物櫃遭拐騙，鐵警累計去年至今阻詐40件。（圖／民眾提供）



▲鐵警貼提醒「派出所在旁邊」。（圖／民眾提供）



鐵路警察局台中分局員警日前服勤時，見民眾神色慌張且操作置物櫃許久又非放置行李便上前關心，聽到民眾說，是接獲銀行客服來電指示，放置金融卡於置物櫃內，立即提醒民眾這是常見之詐騙手法，所幸成功阻詐，後續積極追查上游詐騙集團。鐵路警察局台中分局也統計，去年至今累計有40件置物櫃詐騙案件，金額約35萬多元。

▲置物櫃成為詐騙集團新手法。（圖／民眾提供）



警方指出，詐騙集團多以假借徵人求職、假冒銀行理專、遊戲客服等方式，以匯薪水、戶頭異常、網路系統異常等各種理由，要求被害人將證件、存摺、金融卡放置車站置物櫃，惟之後被害人往往淪為人頭帳戶，導致銀行帳戶遭警示或戶頭存款遭提領之慘劇，且後續更要面對遙無止盡的訴訟程序。

鐵路警察局台中分局也呼籲，任何人要求置放證件、存摺、金融卡於置物櫃，均是詐騙，有疑問可以撥打110報案或向165反詐騙專線求證，亦可就近鐵路警察員警、派出所請求協助。