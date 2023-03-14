假官方網站成新型態詐騙手法　蝦皮購物也受害

▲蝦皮購物在平台上努力防詐騙，呼籲用戶使用APP內系統進行與買賣家溝通。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

蝦皮購物今日發布新聞稿表示，詐騙集團過去假冒警察、檢察官等公職，到近年冒名謝金河、黃世聰等財經專家開設投資課程詐財，今年又發展出新型態詐騙手法；有別於以往假冒賣家，現在詐騙集團假冒買家，透過臉書粉絲團或LINE等隨機挑選賣家傳送QR Code，誘導賣家進入假網站填寫個人資訊和密碼、信用卡號進行詐騙。

蝦皮購物詳細說明詐騙流程，在無個資外洩的情況下，詐騙集團隨機聯繫賣家經營的臉書粉絲團或LINE，並未提供姓名、電話或訂單編號等相關個資，而是用「這個商品為什麼無法結帳？我現在馬上要下單」或「賣家未完成蝦皮承諾驗證或實名認證，須立即向客服聯繫完成金流驗證」等聳動的對話來假冒買家或蝦皮官方客服、要求賣家立刻掃描詐騙集團提供的QR Code進入假冒的蝦皮官方網站，假網站可能要求匯款解除金流驗證或在獲取個資後進行傳統解除分期詐騙。

蝦皮購物說明，若是資訊外洩問題會有明顯的詐騙樣態，如詐騙集團會主動提供詳細訂單內容以取信被害人，但近數月以來累計發現超過200件假冒蝦皮購物官方詐騙案和300件假冒買家詐騙案，都未提供任何真實訂單資訊，顯見與資訊安全問題並無關係，而是詐騙集團開發出全新隨機性詐騙賣家手法。

蝦皮購物目前積極與刑事警察局合作，主動監測假冒網站向165回報，並進行技術取締，主動阻斷含QR code詐騙網址、針對短時間重複發送相同圖片或文字之用戶進行預防性停權；目前平台上亦全面進行防詐騙宣導，在每個聊聊頁面提醒用戶切勿掃描不明QR Code和外部連結點擊警示系統。

蝦皮購物強調，真正在蝦皮平台上發生的詐騙每月僅約二十件，多數詐騙都透過臉書粉絲團或Line，蝦皮購物在平台上努力防詐難以杜絕新型態之站外詐騙，呼籲用戶使用蝦皮購物APP內系統進行與買賣家溝通。

辨別新型態假冒官方網站，務必留意以下特徵：

• 蝦皮購物官方網站為https://shopee.tw/，「http」是不安全網頁，「https」有 「s」才安全。

• 蝦皮官方郵件會顯示蝦皮網域名稱shopee.com；假的電子郵件會顯示其他網域、沒有簽署者，或是「寄件人」與「寄件者」不一致。

• 蝦皮官方客服聯絡方式為02-6636-6559，若有任何疑問請直接來電洽詢。

• 若接到顯示為「+」、「009」及「002」來電者，都是屬於來自國際（境外）的電話，高機率屬詐騙電話，請特別提高警覺，務必先撥打165反詐騙專線查證。

• 蝦皮購物幫助中心：https://help.shopee.tw/portal

• 蝦皮購物防詐小教室：https://shopee.tw/m/Anti-fraud-advocacy