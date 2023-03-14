柬國總理收詐騙簡訊IP來自台灣？刑事局緊急說明揭3種可能

記者張君豪／台北報導

柬埔寨總理洪森日前自陳收到詐騙簡訊，對方冒充柬埔寨知名企業家徐坤成爵士的照片，透過手機加密通訊軟體Telegram開設假帳號，打英文簡訊要求總理洪森匯錢給他，洪森驚覺有異下令警方調查，發現對方使用寮國電話，但使用者IP位置在台灣，根據外電《柬中時報》報導，洪森認為詐團成員可能不知道這是柬埔寨總理電話，洪森也呼籲民眾提高警覺，避免受騙。

▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）日前收到詐騙簡訊，指出歹徒IP來自台灣。（圖／達志影像／美聯社）

對於柬埔寨總理洪森接到詐騙簡訊並稱IP來自台灣，刑事局國際科14日上午緊急說明。刑事局指出：該局有多次國際合作經驗，該國總理的詐騙者的IP位址可能是實體、是租用VPN（Virtual Private Network，即虛擬私人網路）或第三地歹徒盜用台灣IP作為跳板散發詐騙簡訊。

刑事局國際科長李泱輯指出：如IP在台灣境內，刑事局可即時查明並追查，歡迎各國各地執法機關隨時通報刑事局合作打擊犯罪。強調台灣不會是詐騙份子的天堂，警政署有能力、有信心來打擊網路詐騙犯罪，但同時也需要全球各執法機關共同合作，才能揪出這些不法之徒。

台灣警方相當重視此案，證實14日上午已透過台灣駐越南代表處的駐外警察聯絡官，正式透過電郵發文給柬埔寨國家警察總署，希望柬埔寨能提供台方涉案詐騙訊息的IP登入資訊，台方收到資訊後如果確定台灣境內IP，將會進一步排查是跳板IP或者發送訊息者在台灣，後者將會以最快速度拘提犯嫌破案。

刑事局說：加密社交應用軟體 Telegram，近期屢傳出用戶遭惡意帳號要求「傳送截圖」導致帳號遭歹徒盜取的案件，柬埔寨總理韓森亦收到相關的詐騙訊息險遭詐騙。刑事局指出「歹徒會假冒Telegram好友，要求看你的截圖，顯示好友帳號已遭盜取，再透過同樣手法竊他人帳號OTP登入認證碼，也不排除台人帳號遭他國詐團成員盜取後犯案。

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