柬埔寨詐騙「轉移韓國」？開11萬台幣急徵翻譯　一問直覺有鬼

▲徵才文聲稱急徵翻譯。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「希望在有人受騙之前，能起到預防警示作用。」一位人在韓國的網友發現，有人在FB社團「韓國工作分享區」發文，開出月薪500萬韓元（約新台幣11萬7千元）急徵翻譯，直覺有鬼便故意私訊試探。結果對方稱要做區塊鏈，可給的檔案內容根本沒有具體資訊，說要面試還選在咖啡廳，像極了柬埔寨詐騙手法。

這位網友在PTT的八卦板（Gossiping）爆卦，「在韓國發現疑似柬埔寨詐騙手法」，文中表示，他在FB的韓國工作情報社團看到有人急徵翻譯，發現月薪居然高達11萬台幣左右，直覺有鬼，所以故意去問是什麼公司、要什麼翻譯？

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這一問瞬間疑點重重，「說是做區塊鏈的、現在要來韓國發展，急需翻譯（還需要數名！）給了一份檔案內容，做得很漂亮，但什麼具體資訊都沒有，網路上也完全查不到檔案裡的內容。」而且當原PO說自己住在「京畿道安養」時，對方卻反問「身體好嗎？為什麼需要安養？」讓他超傻眼。因為如果公司選在韓國的話，應該要知道「安養」是地名。

▲原PO貼出對方給的檔案內容。（圖／翻攝自PTT）

這時，對方趕緊解釋是不了解韓國，稱團隊都是台灣人、不會韓文，可是男友跟執行長已經到韓國了，所以才急需翻譯，後來就請執行長用微信跟他聯絡，「執行長加了我微信以後，我問『為什麼貴公司不直接找翻譯社？』他說『認識的人介紹的比較安心』。」原PO就在心中狂吐槽，「笑死！網路上找人算是認識的人？至少也先在台灣找好再來韓國吧！」

接著他再問，「為什麼網路上都查不到貴公司呢？」被對方跳過不回，一直問他什麼時候可以面試？並給了一張門牌照，「說那是他家，可以去旁邊的咖啡廳面試。」原PO見「執行長」老是避重就輕，就再回頭私訊一開始PO徵才文的「女友」，想了解薪水怎麼付、以及四大保險等問題。

沒想到在「女友」回答「給現金」時，「執行長」突然傳訊息「有問題面試時再說」，讓原PO再次吐槽，「也太巧了吧！還以為你們是用同一台電腦呢^^」。最扯的是，對方明明想徵翻譯，卻從頭到尾都不關心他的韓文實力。

由於人在異地，原PO擔心自己人身安全，並沒有公開對話，但仍冒著生命危險貼出FB徵才文截圖，提醒其他人別上當，「因為不知道網路上可以揭露到什麼程度，相關檔案、截圖跟對話我都有保留就是了」、「如果有鄉民是警察，或是知道接下來可以怎麼報案之類的，歡迎私訊告訴我，我也會聯絡看看韓國警察的海外犯罪組。」