1個月若2件百萬詐騙案　柯志恩曝：高雄湖內分局長要記所長申誡

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1個月2件百萬詐騙案　柯志恩曝：高雄湖內分局長要記所長申誡

▲▼國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝柯志恩臉書）

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝柯志恩臉書）

記者皮心瑀／台北報導

台灣近期詐騙案頻傳，國民黨智庫執行長柯志恩指出，光在高雄從今年一月到現在，受騙破百萬元的案件已超過200件，其中三民二、左營、鳳山、湖內分局甚至都有受騙金額超過3000萬元的案例，並自曝自己也曾差點受騙，批評政府目前的對策治標不治本。

柯志恩說，電話詐騙已難分辨，何況因網路及金融科技發達後，詐騙手法更是推陳出新，過去她就便曾接過自稱中正一分局的電話，說她信用卡被盜，已抓到嫌犯，需協助後續操作以釐清案情，若非警覺致電分局確認，恐怕早已登上社會新聞，說大學教授被騙還幫人數錢。

不過，柯志恩批評，為了防止詐騙，警政署長還特地錄製防詐宣導影片，要各分局配合播放，近日更傳出高雄湖內分局長要求，若轄區內一個月發生兩件百萬元的詐欺，所長要被記申誡一支，引發基層員警不滿。事實上，近年罪犯的詐騙手法皆已與時俱進，但警政高層不但沒有提供相應的犯罪偵防工具，卻還要求基層必須減少詐騙案件。

柯志恩認為，政府應多花點心思，提供基層因應數位金融犯罪的有效對策、並減少人力負擔，否則一昧的「宣導」或「懲戒」恐怕只是治標不治本，不僅無法減少詐騙案件，也傷及基層員警的士氣。

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