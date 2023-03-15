快訊／連一周低於萬例！本土+9980、增42死「未見防疫險效應」

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增9980例本土病例及208例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。本土病例已經連續一周跌破萬例，指揮中心發言人羅一鈞表示，疫情持續下降，沒有觀察到因為3/20輕症免隔離前，因為防疫險將到期造成通報增加的效應。

今日新增9980例本土病例，比起上周同日下降8.2%；而指揮中心將於3/20進一步解封，新冠輕症不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除；僅有符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療。

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羅一鈞表示，目前疫情仍處於比上周下降的情況，雖然降幅有在趨緩，但沒有觀察到因為防疫險即將到期造成的通報確診增加，沒有出現疫情反彈波動情形。

▲指揮中心3/15公布新冠疫情統計資訊。（圖／翻攝疾管署官網）

台大公衛教授陳秀熙分析，後續疫情應該觀察「超額死亡人數趨近零」、「新冠重症、住院率與疫情前流感相同」等2大指標，但台灣目前都尚未達標。羅一鈞說，目前正持續透過疫苗+1催種活動提高疫苗覆蓋率，讓群體免疫、重症保護再加強，而輕症免隔離新制之後，還是會持續提供公費抗病毒藥物，高風險者還是應該儘速就醫接受投藥，降低趕亦後重症發生率。

根據指揮中心統計，昨日新冠疫苗疫苗接種17,374人次，截至目前為止累計接種67,414,466人次。新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.5%，第二次追加劑接種率23.9%(65歲以上接種率47.1%）。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。