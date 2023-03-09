輕症免隔離「快篩陽可請病假不扣全勤」　5大族群請假規定一次看

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布防疫鬆綁新措施，3月20日起輕症免隔離，屆時輕症者由5+n改0+n，取消強制隔離，改採自主健康管理，但輕症者仍建議有症狀在家休息，避免非必要外出。指揮中心發言人羅一鈞說明，已經和各單位主管機關盤點使用假別，包含軍公教學生勞工等5類，以勞工來說，普通傷病假5日內不得扣發全勤獎金。

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▲「0+N」各類別請假指引。（圖／指揮中心提供）

指揮中心宣布，今(2023)年3月20日(個案採檢日)起，調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，改為：符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。相關配套措施將配合修訂及實施。

羅一鈞表示，民眾最切身關心的是未來檢驗陽性能不能請假在家休息。針對假別已找了軍公教勞主管部會來開會討論過，各單位的主管對像類別部分都已經有盤點出來適用假別，軍人會給予病假，公務人員給予病假，病假算法從陽姓當天算第0天，隔日開始5天病假包括第0天不列入考績或者年度病假日數計算，保障人員權益，教師也是類似。

至於勞工用普通傷病假，0日到次日起5日新冠快篩陽性相關的病假是不得扣發全勤獎金，特別強調各單位都有建議採取快篩陽性證明可認定作為請假依據，不需特別跑到醫院或診所開立診斷書，可減少民眾奔波之苦。