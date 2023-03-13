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快訊／今增37死！本土+6435「創321天以來新低」

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增6577例新冠病例，分別為6435例本土病例及142例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，今日本土病例較上周一通報的6928例減少7.1%，僅高於去年4/26公布6295例，創下321天以來新低。

指揮中心將於3月20日進一步解封，屆時輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除；僅有符合COVID-19併發症（中重症）條件之民眾需通報並隔離治療。

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羅一鈞表示，本土疫情持續下降，到3/20以前應都處於低點，並未看到外界擔心的搶領防疫險導致通報增加的效應。從此趨勢看來，3/20新制應該會如期推動，目前仍與相關部分溝通相關細節。

新冠疫情步入尾聲，指揮中心自3/6至4/30實施「疫苗+1」全民新冠疫苗接種活動，提升群體免疫保護力。羅一鈞表示，3月10日至3月12日新冠疫苗接種59,351人次，截至目前為止累計接種67,376,758人次。

新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.5%，第二次追加劑接種率23.8%(65歲以上接種率47%）。

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