輕症免隔離！羅一鈞曝「外出需注意事項」　4族群快篩陽儘速就醫

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日 宣布3月20日起輕症免隔離，屆時輕症者由5+n改0+n，取消強制隔離，改採自主健康管理，僅有中重症需住院者才需通報。指揮中心發言人羅一鈞說明，輕症者建議有症狀時在家休息，避免非必要外出。無症狀或症狀緩解（退燒至少1天)後可安心外出，外出時請全程佩戴口罩。另也提醒具有重症風險因子的4大族群快篩陽性要儘速就醫。

指揮中心宣布，今(2023)年3月20日(個案採檢日)起，調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，改為：符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。相關配套措施將配合修訂及實施。

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羅一鈞表示，調整現行「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，由「確診均通報」改為「併發症(中重症)才須通報」，即如為新冠檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他新冠相關併發症，因而住院(含急診待床)或死亡，醫事人員才須通報。

指揮中心進一步說明，「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義調整後，其他因自行使用家用快篩檢測陽性、或因配合醫療院所相關感染管制等相關措施篩檢陽性的輕症或無症狀之輕症民眾，不需通報也不需強制隔離，亦不會收到隔離通知書及簡訊。此類對象建議進行「0+n自主健康管理」至快篩檢測結果為陰性，或距離發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)已達10天。

自主健康管理期間，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩；同時提醒，為降低感染後引發併發症之風險，65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者等具「COVID-19重症高風險因子」之民眾於快篩陽性後，請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物。另0+n自主健康管理屬於指引建議性質，由民眾自主進行，無相關罰則。

▲▼「0+N」規畫。（圖／指揮中心提供）

