3／20起取消「確診遺體」強制火化！免用雙層屍袋「也可以土葬」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，因應如疫情穩定，將自3/20日開始實施「輕症免隔離」防疫鬆綁新制，另經參考國際間遺體處置建議及評估國內實務需求，規劃同步自3/20起，調整COVID-19遺體處置感染管制建議。在遺體處理方面，取消醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化。

指揮官王必勝表示，配合3/20新制，衛福部將同步修訂「嚴重特殊傳染性肺炎死亡喪葬慰問金及關懷金發給要點」適用對象為新制實施日前往生者。

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針對COVID-19遺體處置感染管制建議修正重點說明如下：

一、 取消「醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化」建議，調整為「遺體得採火化或埋葬等方式進行處置」。

二、 取消「不可再打開屍袋」建議，調整為「於符合感染管制原則下，親友可瞻仰遺容，惟應佩戴醫用/外科口罩，並避免直接碰觸遺體」。

三、 取消「使用雙層屍袋」建議，調整為「如有體液滲漏風險，應使用完全密封且非滲透性的屍袋」。

四、 工作人員（包含醫護工作人員、太平間工作人員及禮儀人員等）建議依執行任務之暴露風險，選擇適當個人防護裝備。

▲防疫鬆綁「遺體處置」規畫。（圖／指揮中心提供）