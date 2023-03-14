陳建仁罕見動怒嗆立委：捍衛台灣我腰桿挺直　不要講疑美論

▲陳建仁今天在立法院備詢時罕見動怒嗆立委。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委高金素梅14日於立法院會總質詢時質疑，美國國務院公布「台灣學人計畫」，但昔日美國推動「烏克蘭學人計畫」導致戰爭，強調政府官員應該對美國挺直腰桿，還要對中國釋出善意，創造兩岸和平。不過，此語引發行政院長陳建仁罕見動怒回嗆，難道要做投降者嗎？他說，「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信」。

立法院會今天上午繼續邀請陳建仁率部會首長進行施政報告，並備質詢。

高金素梅質詢時提出，《公務人員任用法》明定雙重國籍的公民可以在一定的條件下出任公務員，但是不得於涉及國家安全、國家機密的機關任職，且外國籍也不能到政府工作，然而，去年12月美國國務院公布「台灣學人計畫」，將派美國聯邦官員來台灣「工作（work）」，這樣可以嗎？這些人來到中華民國政府「工作」時，會效忠中華民國或者美國政府呢？怎麼可以熱烈歡迎這些人來霸凌中華民國的主權？

陳建仁聞言笑出來說，高金素梅對於「work」的解釋跟自己的解釋是不一樣的；行政院人事行政總處人事長蘇俊榮也解釋，重點是「work definition（工作的定義）」，實際上，過去也有讓國外學生到國內公部門實習的計畫。

然而，高金素梅繼續提出憂慮指，美日曾有「曼斯菲爾德學人計畫」，讓美國聯邦官員登堂入室、全面掌控日本，美國也曾推動「烏克蘭學人計畫」，派官員、軍官到烏克蘭去，8年之後俄烏戰爭爆發，導致烏克蘭陷入戰爭泥淖當中。

高金素梅說，這段時間看起來，包括進口萊豬、搬走台積電、延長兵役、推銷軍火，甚至鼓吹戰爭，台灣老百姓被美國惹得雞犬不寧，推動「台灣學人計畫」是嫌控制台灣政府還不夠，還要派人來監督嗎？政府除了對美國言聽計從之外，難道沒有一點骨氣嗎？她話鋒一轉又說，為了創造兩岸和平，應該不間斷的（向中國大陸）釋出善意才行。

對此，陳建仁回應，台灣現在最大的威脅是中國，文攻武嚇永遠沒有停止，多次來進犯台灣，難道高金素梅要束手無策、做投降者嗎？而且現在全世界所有自由民主國家，為了一起對抗獨裁強權，必須要有自我防衛的力量，也要合作起來，維持印太地區的自由開放，「誰把飛彈對向台灣？戰爭的發起者是誰？」必須要讓所有台灣人民意識到，台灣最大的威脅就是來自中國，兩岸和平穩定需要雙方努力，要有健康永續的交流，但是和平是要一起努力，而不是一方躲在角落，讓對方拿著武器對著你打。

「台灣人民願意捍衛自己的國家，台灣人民願意在自由、民主、法治這樣的生活方式下，我們不願意在獨裁、威權的國家威脅下去投降，沒有這樣的道理」，陳建仁兩手一攤說，「妳（高金素梅）講了半天，也不過就是疑美論的想法而已！」

高金素梅反駁說，烏克蘭的學人計畫導致戰爭至今還在進行當中；陳建仁罕見動怒質問，「所以烏克蘭要投降嗎？」高金素梅沒有回應繼續批評，誰在毀壞和平？陳建仁說，俄羅斯；但高金素梅續指，美國假借民主殘害其他國家，陳建仁不滿地反唇相譏說，「妳希望俄羅斯去入侵烏克蘭，讓烏克蘭投降嗎？」高金素梅聞言糾正陳建仁說，在她講話的時候不要講話，台灣難道沒有自己的主權和法律嗎？台灣學人計畫讓外國人來「工作（work）」，講得非常清楚；陳建仁無奈回應，那個「work」就不是工作，是指互相交流。

於是，高金素梅反問陳建仁說，人民不要戰爭，是誰一而再再而三的挑釁？陳建仁立即說，「中國」，他身為中華民國的行政院長，要保護中華民國的民主自由，「我們是捍衛中華民國的人，我們不希望中國以飛彈對準台灣，對台灣一再的文攻武嚇」，中國對台灣的文攻武嚇是好的交流嗎？是健康、永續的嗎？他怒嗆說，「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信」。