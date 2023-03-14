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矽谷銀行營業　陸企急領回「26億存款」：並未受到損失

▲▼矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）。（圖／路透）

▲矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）破產。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國矽谷銀行遭FDIC（聯邦存款保險公司）接管後13日重啟營運，早上7點就有民眾到場等候銀行開門，整個上午陸續湧入排隊人潮。一些受到波及的中國企業也逃過一劫，天津九安醫療電子股份有限公司14日公告稱，截至14日，公司在矽谷銀行的6億元人民幣（約新台幣26億元）存款已可全額使用，並未受到損失。

矽谷銀行上周出現鉅額虧損，引爆美國近10年最大擠兌潮，單日提領逾420億美元（約新台幣1.28兆元），迫使美國政府宣布接管。

綜合陸媒報導，美國矽谷銀行破產事件也影響到一些中國大陸的公司。據不完全統計，有超20家中國上市公司在交易所、互動平台發布相關回應。從披露情況來看，港股市場波及到的上市公司較多，其中有兩家存款佔比較大。

九安醫療發布公告稱，截至2023年3月10日，公司及子公司在矽谷銀行的存款金額，占公司現金類資產及金融資產總額的比例約5%。按照估算，這筆存款金額或超過6億元（人民幣，下同）。這是A股首家披露受矽谷銀行破產事件波及的上市公司。

3月12日晚間，堃博醫療-B（02216.HK）公告稱，截至3月10日，公司在SVB持有約1180萬美元存款，佔集團現金及現金等價物的約6.5%，除此之外，公司並不存在SVB相關風險敞口。

同日晚間，騰盛博藥-B（02137.HK）也公告稱，截至2月28日，公司及其子公司在SVB持有的現金和銀行餘額（包括現金、現金等價物和原始期限不超過12個月的定期存款，具有多期利率和提前支取的靈活性）不到9%。

此外，再鼎醫藥（09688.HK）、諾亞控股（06686.HK）、嘉和生物-B（06998.HK）等上市公司也都公告，在矽谷銀行存有少量現金及現金等價物。

海通證券研報指出，歷史上美聯儲緊縮周期往往觸發全球經濟、金融風險，本次矽谷銀行倒閉事件或是預警。目前看矽谷銀行事件相關風險或可控，當前美國經濟整體仍具韌性，未來是否存在風險仍需進一步觀察。

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