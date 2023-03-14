女大生拒絕已婚男友被活活勒死　「丟垃圾桶焚燒」再水泥封屍

▲女子遺體被男友丟進桶中焚燒。（圖／翻攝自土耳其媒體Sabah網站）

記者李振慧／綜合報導

土耳其27歲女大生皮娜爾(Pinar Gultekin)因為感情問題，慘遭男友塞馬爾(Cemal Metin Avci)殘忍殺害，被發現屍體丟棄在垃圾桶中，放火焚屍後水泥封屍，駭人命案在當地引發關注，如今傳出塞馬爾因為可怕惡行被判處終身監禁。

在大學就讀經濟學系的皮娜爾2020年7月16日突然失蹤，幾天後屍體於21日在穆拉省(Muğla)葉爾凱希克鎮(Yerkesik)被發現。警方調閱路上監視器發現，男友塞馬爾被拍到曾在附近加油站買了2瓶汽油，懷疑其可能與皮娜爾失蹤案有關。

已婚的塞馬爾被捕後表示，因為皮娜爾威脅分手，還要把2人的事情告訴妻子，所以他才失控把人勒死，後來將屍體載到一處森林中，放進垃圾桶中淋汽油焚燒，並在上面覆蓋水泥。

警方根據手機信號，發現塞馬爾的弟弟馬爾將(Mertcan Avci)也曾出現在焚屍現場，不過他辯稱，雖然在垃圾桶中有聞到噁心味道，但他完全沒察覺那是屍體，強調自己對於兄弟的犯行毫不知情。

本案之前判決時，認為塞馬爾並非蓄意犯案，只判處他23年有期徒刑引發外界批評，家屬認為判決結果不夠公正繼續上訴，如今法院再審後駁回之前判決結果，認定他是「蓄意計畫殺人」，最後判處無期徒刑，原本無罪的馬爾將也因為藏匿、銷毀和改變犯罪證據罪名，被判處4年有期徒刑。