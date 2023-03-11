日本311地震滿12週年　蔡英文：將延續國際間「善的循環」

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

日本311大地震屆滿12週年，總統蔡英文今日在臉書發文說明，當年311東日本大震災，台灣人向日本伸出援手，日本則援助疫苗給台灣，而今年2月土耳其發生嚴重震災，台灣也在第一時間就派出搜救隊救援，延續國際間「善的循環」。蔡英文強調，未來台灣會持續扮演國際社會的良善力量，將TaiwanCanHelp的精神傳遞到世界的各個角落。

蔡英文表示，2011年3月11日發生的東日本大震災至今已經過了12年，國際間互助的正向循環，不曾停止。從當年311東日本大震災，台灣人向日本伸出援手，到近年的疫情，台灣贈送口罩、醫療器材給日本，日本則援助疫苗給台灣，雙方人民一定都還印象深刻。

蔡英文指出，今年2月土耳其發生嚴重震災，台灣也延續了國際間「善的循環」，在第一時間就派出搜救隊救援，如同台灣在921大地震時，土耳其對台灣的熱心援助。而這次，前往土耳其救援的搜救隊帶隊官黃博村，正好就是12年前的311東日本大震災，前往救災的台灣搜救隊隊長。

蔡英文透露，彼此之間的互助代表台灣從過去到現在，持續扮演著國際社會的良善力量，將TaiwanCanHelp的精神傳遞到世界的各個角落。雖然全球疫情、俄烏戰爭等挑戰，帶給國際社會艱鉅的考驗，但互助的精神，讓彼此團結起來。

蔡英文強調，強化民主韌性，就像越來越多國家，給予民主的台灣堅定的支持。而台灣也會持續貢獻良善力量，和理念相近的國際友人，成為真誠的夥伴，讓「善的循環」延續，讓全球民主更為堅韌。