女大生約砲慘淪性奴！學長拍性愛片逼肉償17次　帶到司令台性侵

▲女大生約砲同校學長，沒想到竟是惡夢的開始...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名女大生2021年與同校洪姓學長約砲，但洪男拍下性愛影片，事後不僅威脅女方必須「肉償」17次，才把17個檔案依次刪除，還提議「多P」、「口爆」等方式來扣抵次數。女大生迫於洪男淫威，在學校任憑對方洩慾，最終崩潰報案。法院審理後，依3個強制性交罪分別判處1年7個月至1年8個月，各緩刑4年。

根據判決書，女大生2011年11月21日透過交友軟體「Goodnight」結識同校外系的洪姓學長，當天下午就到男方住處發生關係。過程中，洪男用手機拍下2人性愛畫面助興，事後也繼續傳訊約學妹性愛，但女方打從一開始就只打算「一夜情」，因此多次拒絕。

不料，洪男同年12月4日深夜竟用LINE傳訊威脅「學妹這麼不守信用，學長決定也要學習學妹的精神了」、「那你就聽話，不然就是這樣，聽一個月就好，之後保證讓你無憂無慮」、「16個影片+照片，要算幾次你說吧」、「次數約完就刪光不聯絡，啊妳藥（避孕）可以開始吃了」。

眼見女方抗拒，洪男又傳送2人之前約砲的性愛畫面，「原本妳乖乖約，時間到我也不會復原的，啊結果妳在那邊」、「17次，學校口交口爆扣一次，打砲口爆2次，多P扣三次」，暗示若不乖乖就範，就不刪除手機內的性愛影片及照片。

女大生心生畏懼，擔心性愛影片被散布，被迫在學校司令台、體育館3次替洪男口交與性交，最終不堪壓力崩潰，向警方報案。

台中地院審理時，考量洪男坦承犯行，並賠償一定金額與女方達成和解，且女方也同意法院予以緩刑，因此近日依3個強制性交罪分別判處2個1年8個月、1個1年7個月，3罪均緩刑4年，期間付保護管束，必須參加240小時義務勞務、法治教育，並沒收用於犯案的iPhone及SIM卡，全案仍可上訴。