　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖爸媽謊稱16歲兒逃家失蹤　警在「石牆後面」找到少年屍體

恐怖爸媽謊稱16歲兒逃家失蹤　警在「石墻後面」找到少年屍體。（圖／翻攝自Mohave County Sheriff’s Office）

▲爸媽坦承自行處理掉兒子的屍體。（圖／翻攝自Mohave County Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州41歲男子艾姆斯(Jon Imes)和妻子安柏(Amber-Leah Valentine)報案表示16歲兒逃家後突然失蹤，然而警方調查後卻在一面石牆後發現屍體，後來證實是失蹤的16歲少年，2人才坦承早就知道兒子已經死亡的真相。

莫哈維郡(Mohave County)警方表示，這對夫妻2月25日通報16歲兒子離家出走後失蹤，3天後警方在金曼市(Kingman)的安史密森路(Anson Smith Road)與印第安峽谷路附近一面石牆後，找到一具白人男性的遺體，後來證實是艾姆斯與安柏失蹤的16歲兒。

在警方將屍體送去驗屍期間，安柏2日突然主動報案，稱14歲女兒慘遭同住在一起的男室友龐茲(Richard Pounds)虐待，眼睛被BB槍射傷，希望警方能提供幫助，偵訊時坦承她協助丈夫將兒子的遺體棄屍，並且報案謊稱對方失蹤。

警方目前依遺棄或藏匿屍體的重罪將2人逮捕，同時將涉嫌虐待少女的2名室友龐茲(Richard Pounds)與古伊達(Shioban Gujda)逮捕，目前尚不確定2人是否與命案有關，案件正在調查中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
張育成「逃兵到國防部長」　愛妻心疼曝內幕
獨／台中三井LaLaport北館4／27試營運　全館開幕日期
快訊／「晚接午」超瘋狂賽程　張育成愛妻：你們真的是超人
網瘋傳「1張棒球照」控古巴投手抹油！　拍攝者曝真相打臉
中華隊夢想守護者是他　「這次經典賽，是這世代的起點」
大戶屋停售茶碗蒸！蛋商供應量不穩　定食附餐改三菜選一替代
誠品生活連2年發不出股利　創史上最慘
黑幫春酒之亂　北市「飛鷹幫」也不辦了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

饒舌歌手在舞台上摔倒「突然死亡」　超嗨觀眾嚇壞驚悚畫面曝光

流浪狗連奪2命！爸媽樹叢找到7歲男童碎屍　隔3天5歲弟也被咬死

年幼女兒被騷擾　勇爸用「鹿角屠殺性侵犯」全身血到警局自首

表演中和人妻「撲克牌調情」！暴怒夫瞬間衝上台　瘋狂痛扁魔術師

從小被祖父母養大　女DNA檢測找生父意外發現「母被性侵真相」

浪漫公主抱老婆突然「把人扔下渡輪」　女一旁滑手機目睹恐怖畫面

挺台防衛！　路透：英批准對台出口「潛艦零件技術」去年大增

想當殺手！男開價150萬「替人暗殺」反被抓　搜出詭異老人面具

傳習近平最快下周出訪俄羅斯　與普丁會面

約旦公主出嫁！絕美皇宮婚禮照片曝光　由王儲哥哥牽入會場

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

和妻吵架...男深夜潛靈骨塔　偷岳父骨灰罈「丟橋下出氣」

挺台防衛！　路透：英批准對台出口「潛艦零件技術」去年大增

想當殺手！男開價150萬「替人暗殺」反被抓　搜出詭異老人面具

傳習近平最快下周出訪俄羅斯　與普丁會面

約旦公主出嫁！絕美皇宮婚禮照片曝光　由王儲哥哥牽入會場

冤獄長達48年！東京高院決定「重審」袴田巖案　衣服血痕顏色成關鍵

恐怖爸媽謊稱16歲兒逃家失蹤　警在「石牆後面」找到少年屍體

「普丁政敵」紀錄片奪奧斯卡　妻：夢想著你獲得自由那一天

比壽司郎「食物恐攻」更噁！日男闖超商冷藏架　直接在便當上放尿

美墨邊境大橋突湧現1000多人　「衝向美國」驚人畫面曝光

流浪狗連奪2命！爸媽樹叢找到7歲男童碎屍　隔3天5歲弟也被咬死

雲嘉南國家風景區管理處　榮獲柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎

課堂挖掘「AirDrop神用途」得救了！一票人狂讚：新型交友軟體

睽違2年半...A-Lin驚喜宣布8月喜訊：一起嗨翻！

黃喬歆丟前男友禮物！　被吳宗憲拱復合...語帶保留回應了

效仿日本武士？蔡其昌正式向體育署提國家隊組訓計畫

連千毅帶妻小遊台南罕曬同框照　網疑遮臉女「不太像娜美」

挺台防衛！　路透：英批准對台出口「潛艦零件技術」去年大增

「每天喝紅茶」死亡風險降9～13％！研究：加牛奶、糖效果也不減

男友當「小天使」幫繳卡費！分手後列清單討24萬　她因一句話吞敗

張本渝、何如芸低溫泡「冷泉」超敬業！　郁方讚鄧安寧最懂女人心

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

消防員上班結果自家失火　妻兒4人喪命

日「1年換2次水」溫泉旅館社長自殺！

這ATM搶案太荒謬！爸持刀「架住兒子」沒發現

饒舌歌手表演一半突然死亡　舞台畫面曝光

美政府出手了！　確保矽谷銀行客戶存款安全

紐西蘭機師淪人質　叛軍拿弓箭、步槍包圍

僅15%人有！Google面試「最看重1點」曝光

烏正式公布　「榮光歸烏克蘭」英雄背景

快訊／北韓發射2枚戰略巡弋飛彈！　回嗆美韓軍演

英最大監獄「18女獄警」和囚犯發生不正當關係！

9年感情輸給新歡　女赴前男友婚禮痛哭

日調查：6成單身男女「放棄結婚」！

更多熱門

相關新聞

男想暗殺反被抓　驚見詭異老人面具

男想暗殺反被抓　驚見詭異老人面具

美國緬因州41歲男子科西亞克（Hyunkook Korsiak）想當一名職業殺手，開價5萬美元（約新台幣150萬元）替人執行暗殺商人的任務，但他萬萬沒想到這就是聯邦調查局（FBI）的釣魚執法，於8日落網。當局搜出大量武器，包括多把槍枝及數百發子彈等，還有一個老人臉孔的乳膠面具。

美墨大橋突湧入1000多人　驚人畫面曝光

美墨大橋突湧入1000多人　驚人畫面曝光

年幼女兒被騷擾　勇爸用鹿角屠殺性侵犯

年幼女兒被騷擾　勇爸用鹿角屠殺性侵犯

美政府出手了！　確保矽谷銀行客戶存款安全

美政府出手了！　確保矽谷銀行客戶存款安全

葉倫：將避免矽谷銀行風險擴散

葉倫：將避免矽谷銀行風險擴散

關鍵字：

虐童Jon ImesAmber-Leah Valentine亞利桑那州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

路人問狗要不要10萬？價格嚇傻他

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

Selina懷孕驚爆「子宮還有4顆肌瘤」！肚大像6個月

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面