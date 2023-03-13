恐怖爸媽謊稱16歲兒逃家失蹤　警在「石牆後面」找到少年屍體

▲爸媽坦承自行處理掉兒子的屍體。（圖／翻攝自Mohave County Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州41歲男子艾姆斯(Jon Imes)和妻子安柏(Amber-Leah Valentine)報案表示16歲兒逃家後突然失蹤，然而警方調查後卻在一面石牆後發現屍體，後來證實是失蹤的16歲少年，2人才坦承早就知道兒子已經死亡的真相。

莫哈維郡(Mohave County)警方表示，這對夫妻2月25日通報16歲兒子離家出走後失蹤，3天後警方在金曼市(Kingman)的安史密森路(Anson Smith Road)與印第安峽谷路附近一面石牆後，找到一具白人男性的遺體，後來證實是艾姆斯與安柏失蹤的16歲兒。

在警方將屍體送去驗屍期間，安柏2日突然主動報案，稱14歲女兒慘遭同住在一起的男室友龐茲(Richard Pounds)虐待，眼睛被BB槍射傷，希望警方能提供幫助，偵訊時坦承她協助丈夫將兒子的遺體棄屍，並且報案謊稱對方失蹤。

警方目前依遺棄或藏匿屍體的重罪將2人逮捕，同時將涉嫌虐待少女的2名室友龐茲(Richard Pounds)與古伊達(Shioban Gujda)逮捕，目前尚不確定2人是否與命案有關，案件正在調查中。