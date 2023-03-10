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土耳其仍不點頭　芬蘭瑞典入北約案一延再延

▲▼芬蘭與瑞典2022年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）

▲芬蘭與瑞典2022年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）

文／中央社

瑞典與芬蘭加入北約申請案，目前還有土耳其和匈牙利2成員國尚未批准。瑞典、芬蘭及土耳其昨天重啟談判，卻無具體結果。北歐兩國是否能於北約7月峰會前成為正式會員，仍是未知數。

瑞典、芬蘭及土耳其昨天在北大西洋公約組織（NATO）總部就會籍案舉行新一輪會談。瑞典談判代表史坦斯壯（Oscar Stenström）會後對記者說，「今天最重要的事是我們聚在一起，各方已同意進一步會談」。

加入北約需要30個成員國全數取得共識同意，其中28個會員國去年很快地批准瑞典及芬蘭的申請案，只剩土耳其及匈牙利。土耳其要求芬、瑞兩國不再支持境內庫德族好戰團體，並解除對土國的武器禁運，3方去年簽署備忘錄處理土國相關疑慮。

這幾個月來，芬蘭及瑞典陸續通過防止參與恐怖組織的法案，並解除對土耳其的武器禁運，土國仍不願放行，反對瑞典加入的立場更是強烈。

今年1月，一名丹麥極右翼政客在斯德哥爾摩土耳其大使館附近燒毀一本可蘭經，土耳其憤而暫停與兩國的談判。

土耳其5月將舉行大選，政治新聞網站POLITICO指出，土耳其繼續擋北歐兩國申請案的確切目的仍不清楚，但北約內部有人猜測，土耳其遲未點頭的部分因素是總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的國內政治考量，並藉此增加與美國往來的籌碼。

史坦斯壯表示，土耳其認可瑞典及芬蘭「採取具體步驟」，稱這是「一個好跡象」。

北歐兩國遲遲未能加入，加深北約的挫敗感，越來越多人猜測芬蘭是否會比瑞典早一步成為北約成員。

北約7月將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會，對成員國來說，土耳其及匈牙利在峰會前批准北歐兩國申請案是重要目標。北約官員憂心，如果芬蘭及瑞典無法在這場年度會議前加入，可能會讓北約感到難堪。

史坦斯壯被問到瑞典是否能於峰會前加入北約時，拒絕透露時間表。「身為首席談判代表，我的目標當然是盡快；但我不能保證日期」。

芬蘭及瑞典已經獲得許多北約成員國的安全保障，將兩國的安全風險降至最低，但芬、瑞遲遲未能加入使北約的規畫過程更為複雜，並可能影響北約政治信譽。北約內部盼望土耳其能在土國5月大選後、北約7月峰會前放行。

芬蘭、瑞典及土耳其昨天的會談結束後，北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）於聲明中指出，現在是所有成員國完成批准程序，歡迎芬蘭及瑞典於北約峰會前成為正式成員的時候。

他說，3方都認同迅速批准芬蘭及瑞典的申請案，符合所有人的利益，並同意繼續以這種形式合作，並在北約7月峰會前再次會晤。

瑞典領導層對加入北約的前景抱持樂觀態度。外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）昨天對POLITICO說，瑞典已經落實承諾，並強調北歐兩國將為北約做出貢獻。

他表示，「我們將會把裝備精良、訓練有素的部隊帶入北約，我們將以前所未見的方式強化安全，以及北歐的安全」。對於瑞典而言，放棄200年的非軍事結盟國家地位並非容易的決定。俄羅斯對烏克蘭猛攻的殘暴，「是我們這樣做的原因」。

「我認為，我們有抱有希望的理由」。

史托騰柏格7日曾說，他也預期匈牙利國會「很快」完成批准申請的過程。

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