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俄羅斯坦克逃不掉！烏軍無人機「後方追擊」畫面曝　下秒直接轟掉

▲▼俄坦克狂逃！　烏無人機追擊畫面曝。（圖／翻攝自推特／@Osinttechnical）

▲烏克蘭無人機追俄羅斯坦克。（圖／翻攝自推特／@Osinttechnical）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭一架無人機日前在東部地區巡邏時，發現一輛「孤苦無依」的俄羅斯坦克正獨自行駛在路上，控制人員立刻加速跟上，直接發射砲彈將其擊毀，追擊畫面也在推特曝光。

根據《紐約郵報》報導，烏克蘭安全部門12日公布一段無人機航拍影片，當時這架無人機正在東部哈爾科夫地區巡視，結果發現一輛獨自行駛在荒涼道路上的俄羅斯T-80BV坦克，隨即轉向並將高度直接下降到距離地面僅幾十英尺，幾乎是從後方追著這輛正在逃跑的坦克，最後畫面一黑，明顯是坦克已遭轟炸。

烏克蘭安全部門證實，烏軍一架「神風自殺式無人機」（kamikaze drone）摧毀了俄軍坦克，「俄羅斯人試圖逃跑但不太成功，我們將繼續消滅侵略者，直到取得完全勝利。」據了解，遭摧毀的T-80BV坦克造價約300萬美元。

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