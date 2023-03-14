曝「騰雲無人機」2月滑出跑道肇因　中科院：已全數改正很快可復飛

▲騰雲無人機。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對中科院研發中的騰雲無人機2月22日滑出跑道事件後續，中科院航空所所長齊立平今（14日）表示，當天起飛階段，「整合導航模組」的確報出一個失效代碼，進一步探詢，發現中科院工程師在程式編建時輸錯參數，所以中科院檢整所有飛行控制軟體、重新檢視備援機制管理邏輯、軟硬體迴路測試等，已全數掌握失效狀況，且已改正，相信很快可以執行復飛。

一架騰雲無人機2月22日上午11時45分於花蓮基地進行飛行測試，但滑行起飛過程中因機件顯示異常，依標準程序放棄起飛，於煞車減速中滑出跑道。當時中科院回應，中科院說，經初步檢視無人機主起落架及螺旋槳損傷，返廠檢修，執行機體軟硬體組件檢查作業，以利後續飛行測試。

齊立平今受訪時表示，當天起飛階段中科院的「整合導航模組」的確報出一個失效代碼，飛控系統引用此錯誤資訊，「我們有互聯設計，也就是這個壞掉的話，我們可以過濾出來」，當天剛好這功能沒有發揮作用。

齊立平說，經進一步探詢，發現中科院工程師在程式編建時輸錯參數，所以中科院利用此次機會，檢整所有飛行控制軟體、重新檢視備援機制管理邏輯、軟硬體迴路測試、獨立測試驗證，也經過不同層級的失效審核委員會審議，所以失效狀況中科院已全數掌握，而且都改正過，相信很快可以執行復飛。