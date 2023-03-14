美官員私下抱怨澤倫斯基「不夠感激」！　3件事讓美烏出現裂痕

▲美國總統拜登2月20日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

自俄烏戰爭開打以來，以美國為首的多數西方國家持續軍援烏克蘭，並對俄羅斯執行嚴厲制裁，然而，有外媒報導，美烏政府在檯面下對於戰爭目標、何時結束戰爭的分歧擴大，有白宮官員認為澤倫斯基不夠感激，另外北溪天然氣管線爆炸案、巴赫姆特戰況、烏克蘭堅持收復克里米亞等問題成為「美烏三大裂痕」。

▲美國白宮官員匿名透露，有官員認為澤倫斯基未能適當表現感激。（圖／達志影像／美聯社）

據美媒POLITICO報導，美國總統拜登上月在俄烏戰爭周年前夕閃電訪問基輔，充分展現了與烏克蘭總統澤倫斯基的緊密同盟。然而，2名白宮官員私下透露，在軍援烏克蘭方面美方有時會感到失望，雖然大多數官員都能體會烏克蘭急於自衛的心情，但對於基輔「總是在為下一批軍援作打算」確實有所怨言，還有官員認為澤倫斯基有時未能表現出「適當的感激」。

●該棄守巴赫姆特？

約10名美國官員、議員與專家受訪揭露，兩國的團結已經出現「小裂痕」（little fissures）。首先是被俄軍包圍9個月的烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut），最近幾周成為戰爭熱點，俄國瓦格納傭兵與烏軍都遭受重大損失，烏克蘭堅決不放棄這座「被轟到冒煙」的廢墟。多名美國官員開始擔心，烏克蘭在巴赫姆特耗費太多兵力、彈藥，可能會削弱春季反攻能力。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也說，「我認為它的象徵意義大於戰略與實戰價值。」

▲烏克蘭巴赫姆特戰況激烈，城鎮已經被轟成廢墟。（圖／路透）

●誰炸了北溪天然氣管線？

其次是去年秋季發生的北溪管線爆炸事件，最近美國情報部門發現新的線索指出，發動爆炸襲擊的可能是一個「親烏克蘭團體」，儘管情報分析人士不認為澤倫斯基或其幕僚參與其中，但拜登政府已經向基輔發出訊號，表示不會容忍烏克蘭境外的某些暴力行為。

●堅持收復克里米亞導致無法和談？

最後是關於「如何結束這場衝突」的分歧，雖然拜登政府承諾堅定支持烏克蘭，但也已明確向基輔表示，美國不能如此無限期地大幅資助。眾議院共和黨籍議長也說，美國不會給烏克蘭「空白支票」。美國官員們認為，澤倫斯基堅持將討回2014年被併吞的克里米亞納入和談條件，只會讓戰爭延續下去。

▲拜登與澤倫斯基在公開場合仍維持緊密關係，但面臨2024下屆美國總統大選將至，可能影響美烏團結。（圖／路透）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向基輔發出信號，稱烏克蘭想收復克里米亞可能踩到普丁紅線，導致局勢急遽升級。五角大廈也一直對烏克蘭軍隊是否有能力將俄羅斯逐出克里米亞感到懷疑，即便烏軍擁有西方先進武器，但俄羅斯已經控制克里米亞將近10年。

POLITICO在文末提到，隨著俄烏戰爭延續，另一場美國總統大選日程逼近，華府上下已經開始有所議論，拜登政府將戰爭與和談的所有決定權交給澤倫斯基的做法是否還能站得住腳。