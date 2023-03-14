北韓潛射2枚巡弋飛彈　美智庫：恐在尹錫悅訪日時有大規模行動

▲北韓12日上午在咸鏡南道新浦外海從潛艦「8.24英雄艦」發射2枚戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓從昨（13）日起進行連續11天的「自由之盾」（FS）大規模聯合軍演，為此北韓（朝鮮）持續透過軍事行動表達抗議，繼12日出動潛艦「8.24英雄艦」在咸鏡南道新浦海域發射2枚戰略巡弋飛彈，今（13）日再度發射2枚短程彈道飛彈。美國智庫警告，北韓恐在南韓總統尹錫悅訪日期間發起大規模的軍事挑釁行動。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓於13日上午7時41分至51分在黃海南道長淵郡一帶朝向東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈（SRBM），軍方表示將持續嚴密監控北韓軍事動向，同時透過與美國的緊密合作來維持警戒態勢。據悉，北韓首次在黃海南道長淵郡發射飛彈。

美韓聯合軍演「自由之盾」預計從13日進行至23日，為此觸怒平壤當局的敏感神經，為了抗議、甚至防堵美韓軍演，北韓本月9日晚間6時20分在南浦（平壤附近）發射6枚近程彈道飛彈（CRBM），12日上午又在咸鏡南道新浦海域從潛艦發射2枚戰略巡弋飛彈。

▲美國與南韓13日起展開為期11天的「自由之盾」聯合軍演，首日軍演在南韓京畿道漣川郡展開。（圖／達志影像／newscom）

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）韓國主席副主任兼高級研究員艾倫．金（Ellen Kim）於當地時間13日在報告指出，北韓很有可能在尹錫悅出訪日本會晤日本首相岸田文雄期間（16至17日），發起連續大規模軍事挑釁行動。

艾倫．金表示，「北韓從過去以來，每當美國與南韓進行聯合軍事訓練時，便持續展現出發起大規模軍事挑釁行動的傾向。北韓有可能趁美韓『自由之盾』軍演期間，透過進行多種武器的試射訓練，來展現其過人的戰爭遏阻力。甚至北韓很有可能以正常角度（30至45度）發射洲際彈道飛彈（ICBM），展現朝鮮勞動黨副部長金與正2月時所說，將太平洋作為北韓的射擊場。」

報告書指出，從2022年9月至10月的觀測結果，南北韓始終無法脫離「行動－反應」的互動模式，因此助長韓半島（朝鮮半島）局勢緊張的可能性很大；至於尹錫悅將於16至17日造訪日本，北韓為了搞砸日韓領袖會談，也有可能發起大規模軍事挑釁。

針對北韓12日從潛艦發射2枚戰略巡弋飛彈，報告書警告，「若北韓的主張為真，則南韓全境與日本沖繩駐日美軍基地則會被納入北韓飛彈射程範圍。尤其巡弋飛彈擁有難以攔截的特性，隨著北韓成功從潛艦試射巡弋飛彈，代表著北韓測驗美韓導彈攔截系統的能力正日漸成長。」

艾倫．金表示，「雖然北韓2016年成功試射潛射彈道飛彈（SLBM），但與ICBM相比，北韓在SLBM的發展上較為遲緩。從這個立場來看，此次北韓試射巡弋飛彈更難讓敵方追蹤，顯示出北韓在能滲透（美國）同盟飛彈防禦系統的2次打擊武器的多元化下，做出多少努力。」