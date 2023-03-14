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烏克蘭爸媽：台灣很危險！　她堅持來台原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

俄烏戰爭已持續超過1年，烏克蘭女子Karima不顧家人反對，終於來台和閨蜜團圓。Karima表示，「我父母很反對我來，他們覺得台灣也很危險。但是我的好姊妹Tanya一直在台灣，她說台灣現在安全，所以我決定來台灣出版我的書。」

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Karima（上圖）來台和好姊妹Tanya（下圖）團圓。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Karima接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自基輔，是烏克蘭和阿富汗混血，事發前3天，她還接受台灣電視台連線訪問，「我告訴他們應該沒事，所以我回老家諾瓦卡荷夫卡（Nova Kakhovka），可是隔天俄國人就來了。」

Karima一家人開始逃亡生活，「我們只好躲在地下室，睡了一個月，但每天『碰碰碰』（砲擊聲），我們決定離開，坐巴士從赫爾松到克里米亞、俄羅斯的莫斯科，經愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，最後到波蘭，總共4天3夜，吃住睡全在車上。」

▼Karima一家人搭巴士逃亡，一路從赫爾松到波蘭。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Karima說，在波蘭，他們每兩天就要換旅館，就這樣住了3個月，之後快一年不能回家，這段期間，她利用時間開始寫書，「我想把我們烏克蘭人的心情，寫給全世界看。」

「這次會來台灣，是因為我跟台灣有緣分。」Karima表示，「因為我以前交過台灣男朋友，有來過兩次，當時我就愛上台灣，一直很想回來。雖然我父母很反對我來，他們覺得台灣也很危險，但是我的好姊妹Tanya一直在台灣，她說台灣現在安全，所以我決定來台灣出版我的書。」

▼Tanya直呼台灣很安全。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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