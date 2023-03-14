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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／邱國正：金門失聯上兵　非因內部管教離營

記者呂晏慈／台北報導

陸委會主委邱太三13日證實，失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國大陸，已經接獲對岸通知，相關單位持續處理後續中。對此，國防部長邱國正14日說，國軍內部了解離營原因不是因為管教問題，但需要他本人釐清才能公平交代，等人回來後，一切依法處理。

▲▼邱國正聯訪 上兵失聯案 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率各部會首長進行施政報告，並備質詢。

邱國正今天上午於會前受訪說，當然期望把人救回來，至於怎麼回來要透過管道，因為有很多揣測，大家各講各的，國軍已經在內部做了解，的的確確沒有管教的問題，軍中該負責的絕對負責，但要他本人回來釐清，才能對大家有個很公平的交代，否則外界會認為是軍方片面之詞，「我們不做這種事情」。

邱國正表示，若確定人在那邊（中國大陸）的話，當然會透過某種管道（聯繫），怎麼樣回來要請其他部會多幫忙。他強調，根據內部了解，不是因為國軍管教方面，把他給弄走，或因此有所懷恨，不過，他也沒有斷言，因為要等本人當面講，既然離營通報發了，通緝令也按照管道請他們要發布了，按照程序走，等人回來以後，一切依法處理。

邱國正說，國軍內部該做的都在做。媒體追問，雖然該上兵是伙房兵，但仍了解駐軍人數等資訊，是否擔心他把一些資訊透露給對岸？邱說，這個要調整，不管是兵力、位置等，不管他有沒有這個能耐，部隊防務工作是要經常檢討的，亦不光為他一個人進行大幅調整，「不會因為他走，我們整個部隊就換防了，這倒沒有」，調整部署是平常因應戰況之一，是應該的。

此外，邱太三則說，如果有進度或新的訊息，一定會適時地跟外界報告。

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