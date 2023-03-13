賴正鎰批兩岸航點恢復「做半套」　邱太三：台灣常有很多人講幹話

記者蔡紹堅／台北報導

全國商總主席賴正鎰日前批評，政府恢復兩岸10個航點，卻未開放陸客來台，形同「做半套」。對此，陸委會主委邱太三13日表示，台灣這個社會，常常有很多人在講幹話，「台灣這個社會就是這麼多的言論自由，他要講什麼，他去講他的，我們政策上講的很清楚了。」

邱太三當天上午赴立法院備詢。立委莊瑞雄質詢邱太三時提到，政府恢復兩岸10個航點，不是壞事，但被全國商總主席賴正鎰批評沒有用，只有航班來，沒有開放陸客來台，等於沒有人流，做半套，所以希望可以開放陸客來台觀光。

莊瑞雄指出，他知道政府也有難為的地方，就是團客、自由行都是對岸先斷的，到現在也還沒恢復，「所以你們要講清楚，不然到最後大家都罵你政府，你變成『贏贏賭，博到輸去』。」

▼陸委會主委邱太三（左）。（圖／記者屠惠剛攝）



莊瑞雄強調，邱太三接受質詢時應該講清楚，是阿共的問題，不是我方的問題，「我看你們就沒有適度做表達，這個我表達不滿，你不能放立委在那裡隨他講，我如果沒道理，你也可以把我打斷啊！」

邱太三回應，「我想我就直白的講，台灣這個社會，常常有很多幹人，很多人在講幹話，台灣這個社會就是這麼多的言論自由，那他要講什麼，他去講他的，我們政策上講的很清楚啊。」

邱太三進一步指出，這次恢復航點，社會各界的反應是非常正面的，「我們也不是跟對岸較勁，因為在2月2日，總統跟我們去參加台商春節聯誼酒會，就已經宣示了，我們是做全面的評估。」

邱太三強調，陸客的開放，跟大陸對我方的開放，這個是大家要坐下來談的，「我們不希望大家『針對口水，還去口水』，我也不認為他（賴正鎰）講這樣的話，台商就會對我們有什麼誤解。」

▼全國商總主席賴正鎰。（圖／記者項瀚攝）

