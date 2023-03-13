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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金門失聯上兵「人在中國確認了」！　國民黨團要國防部好好檢討

▲▼立法院內政委員會 陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱太三說明金門上兵確實在中國。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

金門二膽島26歲陳姓上兵9日清晨失聯，至今超過5天，傳出他已經被中國海軍救起，目前人在中國。對此，陸委會主委邱太三今（13）日證實，收到中國消息，該名失聯上兵確實在中國。國民黨立院黨團總召曾銘宗則批，國防部有關紀律事件層出不窮，國防部應好好檢討，提出因應對策，尤其做為三軍統帥的蔡英文總統，日前日經新聞抹黑國軍，蔡總統卻悶不吭聲，她要負更大責任，思考要否向全民道歉。

邱太三今上午受訪證實，金門失聯上兵人在大陸，對岸有告知我方，但還在進行對岸那邊的程序，他們調查、了解之後，會對外來公布。被問到對岸沒有明確回應如何送回，是否兩岸失去溝通管道？費鴻泰表示，之前曾經有過這樣的案例，都透過紅十字會，蔡英文上台後，就把紅十字會總會視為國民黨外圍組織，粗暴地把紅十字會廢掉，少了可做窗口的一個組織。

費鴻泰批，蔡英文領導的行政院團隊、陸委會，和大陸國台辦都是已讀不回，雙方面都不願坐下來談，雙方不發揮功能，兩岸當然彼此互相猜忌，蔡總統為了全國福祉，要緩和兩岸緊張情形。

曾銘宗則說，國防部有關紀律事件層出不窮，兩岸情勢緊繃，萬一發生緊急事件，國防部應好好檢討，提出因應對策，尤其做為三軍統帥的蔡英文總統，日前日經新聞抹黑國軍，蔡總統卻悶不吭聲，她要負更大責任，思考要否向全民道歉。

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國防部邱太三賴士葆國民黨

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