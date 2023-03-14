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快訊／邱國正駁「國軍沒蛋吃改喝豆漿」　每日14萬顆蛋依約供應

記者呂晏慈／台北報導

國內蛋荒未解，有媒體報導，農委會擬提供國軍產銷履歷豆漿「取代」雞蛋。不過，國防部長邱國正14日受訪駁斥說，農委會額外給國軍216萬罐豆漿做補充，並沒有「沒有蛋了改喝豆漿」的狀況；農委會主委陳吉仲也說，每天有14萬顆以上的雞蛋供應給國軍，相關業者都有依照合約供應。

▲▼邱國正聯訪 上兵失聯案 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正駁斥「沒有蛋了改喝豆漿」說法。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率各部會首長進行施政報告，並備質詢。

邱國正會前接受媒體聯訪說，他要特別澄清，沒有所謂「蛋沒有了改成喝豆漿」，不是這樣子的，農委會對國軍很照顧也很幫忙，是額外給國軍216萬罐豆漿做補充，因為缺蛋的緣故，軍中並沒有說「不准吃蛋」，而是跟民間一樣，本來每人一顆荷包蛋，可能現在就改成炒蛋，這個作法是一樣的。

邱國正說明，軍中有兩個管道：第一是由單位裡面開菜單，主觀做一個檢驗，另外就是國軍副食供應站，軍方大概有25個副供站，可以做流量的管制，他已特別跟承辦單位講，不可以說要進100顆雞蛋，打折變成60顆，如果100顆是做炒蛋，不能再減它了，不能讓大家覺得「沒有蛋可吃」。

邱國正表示，媒體下標讓人覺得「沒有蛋了喝豆漿，連喝6個禮拜」，他一看就覺得苗頭不對。他重申，沒有這種狀況，大家不要誤會。

此外，陳吉仲會前受訪時並指，讓國軍弟兄喝豆奶是為了促銷國產大豆，從去年1月到現在，國軍每天的供應雞蛋數量每天14萬顆以上，而且國軍副食品供應都有相關合約，這些供應合約的業者、合作社都有依照合約供應，「所以請大家放心，國軍的雞蛋會如常地供應」。

至於讓國軍喝豆漿一事，陳吉仲說，國內大豆種植面積大幅度地上漲，從去年4千公頃增加至今年6千公頃，期待往1萬公頃的方向來執行，「剛好我們很樂意把優質的大豆豆漿，提供給國軍弟兄，所以這是站在整個促銷大豆，提供多元的農漁畜產品給國軍弟兄，更歡迎全國所有消費者都購買大豆的製品」。

陳吉仲強調，供應國軍雞蛋的數量是每天14萬，全台總產量是2200多萬顆，比例絕對沒有問題，他要再次強調，國軍供應的副食品都有一定的機制運作，每年都有相關的招標作業，業者都要配合這樣的合約提供。

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