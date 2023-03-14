國軍連6周喝豆奶　李彥秀列民進黨「超譯辭典」：不是換蛋是加菜

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者徐斌慎攝）

記者江采蓁／綜合報導

國內蛋荒持續擴大，有媒體報導，農委會擬提供國軍產銷履歷豆奶「取代」雞蛋，從下周開始，在6周期間將共提供216萬瓶。對此，國民黨台北市議員李彥秀14日就在臉書大批，現在民進黨的「超譯辭典」又可以加上一句「不是換蛋，是加菜！」

李彥秀指出，今年1月初臉書粉絲專頁「康編碎碎念」曾經整理民進黨「超譯辭典」，將民進黨「認知作戰」的洗腦手段一一羅列，包括了「不是走私、是超買」、「不是萊豬、是美豬」、「不是停電、是跳電」、「不是跳電、是超載」、「不是缺電、是剩不夠多」、「不是同居、是租房」、「不是施壓、是強烈建議」、「不是入境普篩、是落地採檢」、「不是蓋牌、是校正回歸」、「不是無薪假、是減班休息」、「不是消費券、是振興券」、「不是核食、是福食」，她批評，現在民進黨的「超譯辭典」又可以加上一句「不是換蛋，是加菜！」

李彥秀表示，因應國內缺蛋恐怕短期內無法解決，上周傳出農委會提出擬由農委會提供國軍產銷履歷豆漿「取代」雞蛋，預計從下周起，一連六周每周提供國軍喝豆漿二次，而國防部長邱國正也承認，上周農委會主委陳吉仲的確找他談到改吃豆製品的事，邱國正說只要對官兵三餐沒疑慮「我們都很樂見。」

李彥秀提到，面對質疑，農委會13日緊急發出新聞稿澄清，是在既定菜單外，再為國軍加菜，她批評，翻譯成白話文，就是「現在雞蛋不夠，國軍就少吃雞蛋，改喝豆漿。」她再大酸，民進黨果然是「政治精算師」，一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。他指出，從營養學的角度，用豆漿取代原本雞蛋所需的蛋白質並無不可，而且大豆是旱作，相對省水，多喝豆漿，同時還解決了中南部嚴重的缺水問題。

李彥秀再舉出，不僅國軍，農委為畜牧處副處長江文全更說，蛋白質來源可多元替代，也鼓勵民眾由不同的蛋白質來源攝食，比如各式肉品或豆製品，但她強調，問題是，最近國內豬價漲翻天，毛豬交易價破90元創歷史新高，隨夏天豬隻供應吃緊時節，豬農評估日後交易價恐飆破百元「以後沒有豬肉可以吃！」，屆時要國軍與民眾改吃什麼？她不禁大批，民進黨執政下的台灣，七缺八漲已經不是新聞，套用民進黨的超譯辭典，「台灣真的不是缺水缺電缺蛋，只是讓台灣人民提早感受戰時的生存環境！」

針對此爭議，邱國正14日受訪駁斥說，農委會額外給國軍216萬罐豆漿做補充，並沒有「沒有蛋了改喝豆漿」的狀況，陳吉仲也說，每天有14萬顆以上的雞蛋供應給國軍，相關業者都有依照合約供應。