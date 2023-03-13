南鐵地下化挖出19處遺址！2024年底通車無望　王國材：延1年以上　

▲立法院交委會考察台南市區鐵路地下化工程及遺構挖掘作業。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

台南鐵路地下化工程挖出19處歷史遺跡，包括清朝大北門城垣遺跡、人骨、糖間遺構及日治台南車站舊排水設施，甚至有全台唯一僅存的日治時期轉車台，衝擊2024年底通車預計時程，立法院交通委員會與交通部今考察該工程，交長王國材坦言，完工時程可能要延後1年以上，鐵路建設與文化資產保存需兼容並蓄。

立法院交通委員會今(13)日考察台南市區鐵路地下化計畫，於現場考察遺構挖掘作業及瞭解相關移置維護情形後，並進行綜合討論，交通部鐵道局說明，台南市區鐵路地下化計畫，目前進度已達75.59%，計畫工程開工之初即提報「文化遺址監看計畫」，並經台南市文資處同意核備。施工開挖期間，都有由專業考古廠商進行施工監看作業及定期提送成果；施工過程中如遇文化遺址，即停工並通報主管機關並依規定配合辦理後續作業。

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台南鐵路地下化工程計畫至112年3月7日止，已發現遺址19處，其中15處已處理完成、1處暫以覆蓋回填保護、1處由專業廠商移置作業中、2處依文資處核定之調查計畫由專業廠商探查中。遺址移置或保存，由專業考古廠商進行測繪、掃瞄、包覆保護及移置作業，每月辦理定期巡檢，查察存置維護情形。

▲立法院交委會考察台南市區鐵路地下化工程及遺構挖掘作業。（圖／交通部）

交通部長王國材表示，「台南市區鐵路地下化計畫」肩負台南都市再生發展、整合都會區交通運輸系統的任務，是重要的鐵路交通建設，而施工期間所發現的遺址，是見證台南古城的歷史更迭的文化資產，在工程進行與歴史古蹟建築保存中取得平衡是當前最重要的任務。

王國材指出，「台南鐵路地下化計畫」原訂明(2024)年底完工，但因施工期間發現遺址必須增加處理時間，工程已有落後原訂進度，預估較原訂明(113)年11月前完工時程可能要延後1年以上。因此，他要求施工團隊全力配合文資保存作業，在遺址保留第一優先的前提下調整工序，降低對工進影響，儘可能加速台南市區鐵路地下化工程之進行。

▼立法院交委會考察台南市區鐵路地下化工程及遺構挖掘作業。（圖／交通部）