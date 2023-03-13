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台南12年「缺蛋」危機　藍軍要求賴清德為跳票公開道歉

▲立委陳以信攜手台南市議會國民黨團，要求賴清德應為重大建設跳票公開道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳以信攜手台南市議會國民黨團，要求賴清德應為重大建設跳票公開道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳以信攜手台南市議會國民黨團，關心民生缺蛋，更關心重大建設「缺蛋」，陳以信等人怒轟賴清德副總統，孵了12年的蛋，小巨蛋飛了，未來科學館則還在未來，綠到出汁的台南人只能擠在容納6千人的畸形蛋會展中心開演唱會，228演唱會就發生4名年輕人昏倒送醫的憾事，賴清德應為跳票公開道歉。

▲立委陳以信攜手台南市議會國民黨團，要求賴清德應為重大建設跳票公開道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議會國民黨團說，還好賴清德開幕時說要邀請阿妹來開演唱會也跳票，否則後果堪慮。既然，民進黨有意參選總統的賴清德，連「誠信」都出問題，有何資格選總統，應先公開跟人民道歉！

立委陳以信攜手國民黨團書記長蔡育輝、王家貞、林燕祝、許至椿、蔡宗豪、蔡淑惠、李中岑、方一峰等議員聯合舉行「孵了12年的蛋，孵不出1個蛋，台南果真『缺蛋』！」記者會。

王家貞指出，民進黨主席賴清德在台南擔任7年多的市長，他對台南鄉親許過很多承諾，其中鄉親最期待的就是在，東區副都心9.8公頃土地上規劃小巨蛋，鄉親盼啊盼，賴清德居然跳票，在鄉親抗爭後，賴清德擔任行政院長又說要在這塊地上規畫科學未來館，但日前，連兩場公聽會都臨時取消，小巨蛋則變身為只能容納6千人的大台南會展中心，賴清德開幕時還說要請阿妹來演唱，還好又跳票，因為會展中心太小不適合開演唱會。

王家貞表示，台南市政府日前在會展中心舉辦228搖滾春天演唱會，當天年輕朋友們將畸形蛋演唱會現場，擠得水洩不通，密閉的空間氧氣稀薄，陸續有4名參與者昏倒送醫，這些昏倒者剛好在演唱者中途休息跟歌迷的互動中，突然傳來有人昏倒了驚恐求救聲，還好現場較安靜，否則在演唱超嗨的時刻發生，可能無法立刻發現有人昏倒而及時送醫。

陳以信立委則痛批賴清德無誠信原則，他說賴清德市長任內對台南鄉親開出小巨蛋政見，結果只為政黨之私，讓台南市民心中的地標小巨蛋跳票，賴清德擔任行政院長又拋出科學未來館支票，12年了，科學未來館的預算從不到20億元暴增到近80億元，大家都憂心，預算暴增會不會成為第2個新竹棒球場，賴清德有很多機會幫台南鄉親建設一個小巨蛋，結果跳票，更有幫台南鄉親建設未來科學館的機會，卻遲遲未見兌現，賴清德係未來的民進黨總統提名人，對人民承諾的重大建設政見卻一再跳票，為何不見民進黨立委出面監督，賴清德的誠信道德原則和標準在哪裡？賴清德做不到對人民的承諾，請先道歉，不要急著選總統。

▲立委陳以信攜手台南市議會國民黨團，要求賴清德應為重大建設跳票公開道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許至椿表示，一個城市的重大建設不應分黨派，不論是小巨蛋或未來科學館都能提升台南跟國際接軌，未能利用這些場館辦國際大型活動，現在土地有了，錢不缺，問題就在要不要做。

林燕祝說，民進黨中央說要利用促參條例來建設，黃偉哲市長則為市民著響，堅持要以公務預算來做，賴清德既是民進黨現任副總統，又是主席，更要參選總統，卻在小巨蛋建設和未來科學館建設上都跳票，六都中就台南甚麼都缺，賴清德有甚麼資格選總統？

▲立委陳以信攜手台南市議會國民黨團，要求賴清德應為重大建設跳票公開道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪指出，2022年3月農委會還信誓旦旦說不會缺蛋，如今人民想天天吃蛋，卻成了奇蹟，民生缺蛋，建設也缺蛋，小巨蛋若沒有跳票，台南城市的發展已進入更新提升的新階段，賴清德說信賴台灣，卻政治跳票，賴清德的誠信何在？

書記長蔡育輝痛批民進黨是個典型「選前騙票，選後跳票」的政黨，既然賴清德在市長任內的小巨蛋跳票，請先道歉，擔任行政院長心又不在台南本命區，更應道歉，現在未來科學公聽會臨時取消，民進黨是要做球給想選總統的賴清德，讓他再一次騙票嗎？賴清德欠台南人一個小巨蛋，未來科學館更在遙遠的未來，賴清德這些重大建設政見沒兌現之前，國民黨團認為賴清德誠信出現重大問題，沒資格選總統！

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