早起排隊買雞蛋！台南這家蛋商清晨7點開賣　2小時內賣光

記者林悅／台南報導

國內雞蛋之亂持續，民眾、店家買不到蛋頻傳，有網友十分佛心，在臉書分享台南市南區尊南街有家蛋商，每日上午約6時以後開賣（今天改7點），現場雖排有長長人龍，但只要早起去排，就可以買到限量「1袋」的雞蛋，平均在2小時內賣光，網友表示有興趣的民眾可以「早起買雞蛋」。

▲台南市南區尊南街有家蛋商，每天現場雖排有長長人龍，但只要早起去排，就可以買到限量「1袋」的雞蛋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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該名網友PO文指出，「我是4口之家（2大2小），每1～2天就會有雞蛋料理，平均每週吃掉近10顆蛋，除了連鎖賣場偶爾買到雞蛋外，還要掌握能穩定供應雞蛋的店家，今天這個尊南街的店家供應量大，不怕更多顧客來排隊，但只能一大早來買，所以我分享出來。而其它整日有販售雞蛋的小店家，就不方便透露了」。

網友還舉實例：「3月11日上午設5時30分的鬧鐘，醒來之後就騎車出門到店家前排隊，約清晨6時10分許店家開賣，等到上午6時25分許輪到他挑雞蛋，他挑20顆結帳120元，約上午6時40分就返家，網友還說店家給每人1個塑膠袋，隨便你裝幾顆都行，雞蛋店家位在台南市南區尊南街246號，不過週日休息」。

據了解，該蛋商的顧客多是附近民眾，許多人早起作運動或散步，而後就直接去排隊，每天排隊人龍都很長，有1個阿伯清晨3時多運動就順便來排，開賣時間原本是上清晨6時開賣，但因最近「蛋荒」，每天排隊買蛋的人眾多，許多人違規停車，令附近鄰居十分困擾，也影響附近鄰居安寧，店家從3月13日周一開始，就公告改成上午7時開賣，蛋價1斤60元，約上午8時30分全部的雞蛋就賣完。