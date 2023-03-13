廁所天花板黏滿「沾濕衛生紙團」！台南水道博物館遭惡搞　　

▲不明人士把濕衛生紙團，丟在台南山上花園水道博物館的廁所屋頂。（圖／翻攝自Facebook／臺南山上花園水道博物館）

記者劉人豪／台南報導

台南山上花園水道博物館的廁所天花板被惡搞，館方指出，近來不只展品遭到破壞，甚至在廁所還發現，天花板被不明人士連丟沾濕的衛生紙團，讓館方小編忍不在臉書抱怨，「給我看到肯定打屁屁」。

台南山上花園水道博物館在臉書發文指出，近來園區內的展品才發現遭到破壞，11日下午又發現園區內廁所天花板，不知道被誰丟上了一顆顆濕的衛生紙團，導致這些衛生紙團全部黏在上面難以清理，「抬頭一看臉都綠了」，而且攝所沒有監視器，所以也很難緝凶。

▲館方指出，不知道被誰丟上了一顆顆濕的衛生紙團。（圖／翻攝自Facebook／臺南山上花園水道博物館）

網友看到後紛紛留言「真的是沒品到極點」、「缺德」、「也太沒公德心了吧」、「4在拋繡球嗎」，台南山上花園水道博物館的小編也回應說「不知道要說什麼」、「給我看到肯定打屁屁」。



山上花園水道博物館前身為原台南水道，落成於日治時期1922年，由濱野彌四郎技師設計規劃而成，現存諸多設計手稿中包含建築設計、唧筒設計等，皆詳盡完善，如今成為博物館重要的展示資源，是全國眾多水道設施中唯一一座國定古蹟。