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國籍航空復飛兩岸計畫出爐　10航點先飛「廣州、深圳、杭州」　

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲兩岸定期航點將逐步復飛，航空公司規劃優先再復飛廣州、深圳等航點。（資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

兩岸3月10日再恢復10個定期航點，不過涉及地勤人力盤點及旅運需求，尚未開始復飛，華航和長榮等航空公司經評估後，已向民航局申請復飛航點，其中長榮航空優先復飛廣州、深圳及杭州等3航點，華航優先復飛廣州、深圳等2航點，業者表示，復航日期確定後將盡速公告。

疫情前兩岸空運客運有61航點，受疫情影響僅剩上海浦東、虹橋、北京、廈門及成都5航點，陸委會3月9日宣布10日起再恢復兩岸10個航點，分別為深圳、廣州、南京、 重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，雙方航權總數每周209班。陸委會宣布後，航空公司近日也密集作業並向民航局提出相關申請。

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華航表示，依最新政策規範，綜合評估市場動態、營運規劃等作業，安排兩岸航班，目前已向民航局申請優先復飛廣州、深圳2航點，並視旅運需求滾動調整航班規劃。

長榮航空則表示，目前已有向民航局申請優先復飛廣州、深圳、杭州等3個航點，一旦飛航日期確定，將會盡速公告。

對此，民航局沒有回應。

交通部日前則表態，希望廣州、深圳等需求高航點，可以在清明節前優先復航服務旅客。

除申請再復飛航點外，華航兩岸航線目前飛航北京、上海浦東、成都及廈門等航點，並持續因應市場增班，上海航線包含桃園、松山、高雄往返，總計每周達26班，已恢復至疫情前水準，另3月26日夏季班表起CI201/202也將恢復為松山-虹橋起降，加上桃園-北京每周7班；桃園-廈門每周7班、高雄-廈門每周3班；桃園-成都每周2班。兩岸航線將達每周45班。

長榮航空也已因應市場需求持續恢復航班或增闢新航點，兩岸航線自3月1日起台北-北京航班由現行每周3班增為每周4班，上海航線則由現行每周14班增為每周16班。

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