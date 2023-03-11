李強成中國大陸新任總理　學者：兩岸軍事鬥爭恐將更嚴峻

▲兩岸發展研究基金會11日舉辦「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

大陸十四屆全國人大一次會議今（11）日上午在北京人民大會堂舉行第四次全體會議，會上習近平提名「習家軍」李強為國務院總理人選。外界關心，兩岸關係是否因此會有改變？學者認為，2017年起，中美台三方關係都刻意趨緩，兩岸也積極互動，但是在中美鬥爭下，兩岸軍事外交鬥爭恐將更嚴峻。

兩岸發展研究基金會今（11）日舉辦「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」論壇。會中，媒體問到，習近平近日提名提民李強為國務院總理人選。此舉是否影響兩岸關係？

文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民指出，中國大陸、美國、台灣從2017年開始，三方都刻意緩和，兩岸也積極互動，兩岸交流也是有近一步的幫助，雖然外界會認為，既然兩岸交流有進步，但其實軍事外交也是同步進行的，軍事外交對峙不會因此減緩，「軍事鬥爭說不定還會超過去年層次」。

針對李強過去的經歷，趙建民也分析，李強曾擔任溫州市委書記、浙江市委書記、上海市委書記，這些都是市場經濟最發達的地方，雖然他在上海封控的兩個月，大家認為對市場經濟相當不利，但其實恰恰相反，習近平這次找他，就希望他可以把經濟做好，這些也都是對台灣有利的，未來可以進一步關切。

對於近日陸客是否開放？趙建民也預言，陸客可能近期就會開放來台了，因為不斷積極主動表示要「解鎖」，這是過去曾沒有的，在目前氛圍下是有可能開放陸客來台的，加上小三通中轉等，有可能可以擴大直航航點，這都是良性的互動。