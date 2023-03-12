才為金門兵忙到入夜　陳玉珍今早6點又接鄉親電話：真的辛苦

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失蹤，國民黨立委陳玉珍證實人已被大陸海警船救起，並透露自己11日晚上才和其家屬討論了很久相關的情形，今天一早6點多又接到其他鄕親電話要協助安寧返鄉的事宜。每一通電話的背後，都是民眾焦急的心，作為民代的她都盡心盡力，但也真的辛苦。

陳玉珍說，從事民代工作總是盡可能讓每位焦急的百姓得到協助，讓百姓心安，撫慰他們擔憂的心，全力運用自己的能力，解決百姓的苦，「只是，日復一日的千里奔波，也真的辛苦。」

針對陳姓上兵，陳玉珍11日在《週末大爆卦》表示，目前兩岸時機敏感，無論是哪一邊的政府，雙方都轉趨低調，畢竟這件事可大可小，還有很多事情待處理，但她可以很肯定地說，這個兵絕不是投共，「大概中共也不需要這個等級的士兵，因為他（伙房兵）也沒有掌握什麼很機敏的文件，總不會去跟大陸討論台灣缺蛋缺肉的事。」

陳玉珍也說，據了解陳姓士兵已經當了近3年兵，疑因感情問題無故離營，但現在人還沒回來，所以在當事人現身說法前，也不宜揣測是不是逃兵，「說不定他就是掉到海裡頭，想要游卻游不回來，隨著洋流漂到那邊去，但這些也只有等見到人才能釐清。」