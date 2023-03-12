提早掃墓！2周末國道單一費率再7折　一圖看「長途省、短途貴」

▲清明連假前2周周末國道通行費將取消20公里免費，採單一費率打7折。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

塞車僅次春節的清明5天連假將至，高公局為鼓勵提早分流掃墓，清明連假前2周末祭出優惠，國道通行費將取消20公里免費里程，全面採單一費率再打7折，其中北高可省130元，但短途行駛里程在42公里以下將變貴，台北圓山到桃園通行費將貴9元。

清明連假自4月1日至4月5日共5天，為鼓勵民眾提前掃墓，分散連假國道壅塞車流，清明節連假前2周休包括3月18日、19日及26日等共3日，國道通行費將採單一費率再7折收費，長途通行費將大降價，但因取消每天20公里免費里程，短途上國道反不划算將變貴。

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▲國道小型車通行費用長短途差異。（圖／高公局）

根據試算，小型車單一費率再打7折之通行費率為每公里0.63元，台北圓山至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元，至於短途每日行駛里程在42公里以下用路人費用略有增加，台北圓山到桃園通行費將從平日的7元變成16元。

高公局表示，103年起高公局每年於清明節連假前的周休實施通行費率優惠措施，鼓勵民眾提前掃墓分流，避免過度集中於清明節連假，經統計，實施通行費優惠之周休例假日交通量較一般週休約增加1成，可分散清明節掃墓車流。