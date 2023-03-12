過境台灣轉機要收費了！3／31起每人收500元　「未滿2歲可免費」

▲過境台灣機場轉機，3月31日起將每人收取500元轉機費。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

2歲以上旅客過境台灣轉機要收費了，交通部日前修法首訂過境旅客需付轉機過境設施使用費，每人500元，華航、長榮航空宣布，3月31日起將對經桃園機場或高雄機場過境轉機正式收費。

目前過境台灣轉機使用機場設施免付費，不過交通部日前通過「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」修正，我國機場將比照日韓首都機場對轉機客收費，除經外交部通知給予禮遇之外賓與其隨行眷屬、未滿2足歲兒童不收取外，其餘旅客過境轉機每人需收取500元，由航空公司隨機票代收。

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持有未含轉機過境設施使用費機票乘客，應於辦理轉機過境報到手續時，向航空公司櫃檯補繳該項費用。另已繳納轉機過境設施使用費之乘客未轉機過境者，得申請全額退還，航空公司不得收取任何費用。

因應新制，華航近日也公告，開票日及搭乘日自2023年3月31日開始，所有經由桃園、高雄機場過境轉機的旅客，將被徵收500元過境轉機稅，此項新增稅金亦包含旅客持2023年3月30日前已開票但全程未用，並於2023年3月31日後改票之機票。其他有關台灣稅金規定則維持不變。

長榮航空也表示，配合政府政策，3月31日起將針對過境轉機課徵收每人500元過境轉機費。

依據疫情前桃園機場轉機282.5萬人次推算，3月31日起首度收取轉機設施使用費後，桃機未來若運量恢復，1年約可增加14.25億元營收。