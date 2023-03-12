2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華　沿途精心準備在地農產

▲2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華今日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華於12日上午在台東縣東河鄉東河橋遊憩區盛大登場，來自全台近900名跑者，由東河鄉葉啓伸鄉長帶領著現場的貴賓一起鳴槍起跑。

本次活動賽事有全馬組(42公里)、半馬組(21公里)、小馬組(9公里)、迷你馬組(6公里)，東河鄉公所動員整個東河鄉7個村，沿途交管及醫護動線安排周嚴，沿線也精心佈置與準備在地農特產-晚崙西亞及豐盛的補給點心，讓跑者邊跑邊品嚐。

主辦單位東河鄉公所農觀課課長蔡美華表示，感謝各地跑者踴躍的報名，特別在活動會場精心安排【各式部落文化體驗】活動，包含晚崙西亞清潔劑DIY體驗、搗麻糬DIY體驗、藍染DIY體驗、繩編DIY體驗、籐編DIY體驗、SUP初體驗等，號招東河鄉內手作高手們在現場教學在地的手藝文化、規劃【農特產品產銷及美食小農市集】、佈置【Amis風大地餐桌特色用餐區】，活動現場香氣撲鼻而人潮滿滿，欣賞東河的山海景緻、與大自然共食的台東慢食氛圍，悠然自得享受著愜意的時光，讓遠道而來的跑者們除了參加賽事活動，還能邊吃邊玩把手作品帶回家。