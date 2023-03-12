「慈濟路跑」警不缺席　阿昭署長「現聲」防詐宣導超給力





▲慈濟路跑關山警察分局，於路跑賽起跑點向參與賽事民眾發送防詐傳單及舉牌提醒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮「關山慈濟醫院」於12日舉辦「23週年路跑賽」，吸引來自國內外數百名喜好馬拉松好手參加。關山警察分局特運用此次機會於路跑賽起跑點，由偵查隊派員前往播放「阿昭署長防詐騙系列」6段錄音檔「現聲」宣導，並向參與賽事民眾發送防詐傳單及舉牌提醒，期望達到暮鼓晨鐘之效，讓民眾「多聽一次宣導、就多一分防備」。

詐騙手法近年來不斷推陳出新，為提升全民識詐意識及防詐能力，關山警察分局於12日7時許，關山慈濟醫院舉辦「23週年路跑賽」，吸引來自全國各地數百名喜好馬拉松運動好手參賽。關山警察分局特利用此機會，前往運用廣播器，播放「阿昭署長」日前錄製的「假投資詐騙」、「假網路購物」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」、「假冒親友」及「假檢警詐騙」等6段防詐騙系列「現聲」強力放送，提醒民眾避免遭詐，該宣導深獲民眾好評，不僅達到宣導效果，也大大提昇警察形象。

關山警察分局表示，現行詐騙手法多為透過社群媒體、通訊軟體、電話及簡訊等方法，提供「高獲利零風險」的投資理財商品(元宇宙、虛擬貨幣等……)，並利用美女帥哥圖片吸引目光，後邀請加入通訊軟體群組或點擊簡訊內網址，再假裝投資專家騙民眾買某檔股票、代操盤或要求轉帳至指定帳戶等詐騙手法，如果有任何疑問請撥打110或165反詐騙專線查證，以免落入詐騙集團的陷阱。