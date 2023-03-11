台東「森活圈」植樹月登場　現場贈3千株樹苗...秒殺一空

▲台東「植樹節活動今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與林務局台東林區管理處合辦「森活圈」112年度台東縣植樹月活動，11日於台東森林公園熱鬧登場，副縣長王志輝、農委會台東林管處長吳昌祐等貴賓參加，縣府備有3000株苗木於森林公園大草原供民眾排隊索取，現場有植護樹、造林有功人員頒獎等活動，現場貴賓也和在場學生、民眾一起植樹，呼籲大家一起守護綠家園，營造台東成為「森林之都」。

植樹活動上午8點30分由有氧舞蹈揭開序幕，王志輝副縣長、吳昌祐處長、陳志峰、簡維國、翁麗吟、楊秋珍、黃碧妹等議員、立委劉櫂豪、台東市長陳銘風、卑南鄉長郭宗益、綠島鄉長謝賢裕、縣府農業處長許家豪及受邀團體，在大草原旁植護樹區，由專人示範修枝、客土、施肥等植栽技術後，並將種植灰背櫟、星刺栲、台東龍眼、台東石楠等原生樹種共150棵種植到土地上，並綁上手植牌。

台東縣政府備有3000株苗木，於台東森林公園大草原供民眾排隊索取，今年提供樹種有樹蘭、紅竹、朱槿、變葉木、矮仙丹、紅葉赤楠等樹苗，民眾索取踴躍，秒殺一空。

王志輝表示，台東森林公園是全國民眾到台東必遊景點，植樹活動是希望推廣全民植樹減碳綠化理念，種樹、造林不能只靠個人，透過大家一起永續植樹，增加綠化面積、維護生態環境，營造台東為「森林之都」。

今日市集消費滿額也可兌換苗木，主辦單位精心準備多項森活市集滿額好禮。另外，為推動大型活動減塑，台東縣環境保護局加碼推出當日自備環保餐具向市集美食或飲料等攤位消費，即可折價5元，每攤限定50名。