環保代替拋棄並落實分類　台東環保局結合宣導紙餐具回收

▲環保局結合活動宣導紙餐具回收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

配合台東縣政府與台東林區管理處11日於台東森林公園舉辦的台東植樹月-森活市集活動，環保局設置循環容器租借站，提供餐具租借服務，同時結合市集美食攤商提供使用循環容器及餐具者享減廢5元優惠，並宣導紙餐具回收觀念，一天活動下來累計達500人使用循環容器及餐具享用美食，估算減少產生2000件一次性廢棄物(包含竹籤、紙餐具、紙袋及塑膠容器等)，減廢重量超過30公斤。

環保局指出，此次設置循環容器租借站，是為鼓勵民眾以環保代替拋棄，養成外出自備餐具或使用店家提供的環保餐具的好習慣，減少廢棄物產生；若使用紙餐具應妥善回收，此次活動也將紙餐具回收觀念透過小遊戲向民眾宣導，讓民眾認識紙餐具清、分、疊以及紙餐具單獨回收的重要性。

環保局進一步說明，紙餐具與一般紙類不同，紙餐具為了能盛裝食品且不被油水軟化，通常以塑膠淋膜或臘膜做為防油、防水層，因此回收處理方式也和一般紙類不同，工廠必須先除去塑膠淋膜及油脂後才能將其中紙成分進行回收處理、再生利用，因此提醒民眾將紙類與紙容器類分別回收，並落實紙餐具「清、分、疊」3步驟，「清」，將餐具裡的廚餘、醬料、油水清除(洗)，避免殘渣腐爛產生異味；「分」，將各類餐具如紙盒、湯碗依類別區分；「疊」，將清洗、分類好的餐具分別堆疊，將可節省5~10倍的回收空間。