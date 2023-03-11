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全國學生舞蹈比賽東商原舞團以舞作《鈴》　獲連續12年特優佳績

▲台東高商原住民舞蹈團111學年度參加全國學生舞蹈比賽再傳捷報，榮獲高中職B團體乙組民俗舞特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東高商原住民舞蹈團參加全國學生舞蹈比賽，榮獲高中職B團體乙組民俗舞特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東高商原住民舞蹈團111學年度參加全國學生舞蹈比賽再傳捷報，榮獲高中職B團體乙組民俗舞特優，截至今年已連續獲得12年特優成績，實屬難得；舞團高2學生陳思瑾同學也挑戰個人組比賽，獲得優等成績。

▲台東高商原住民舞蹈團111學年度參加全國學生舞蹈比賽再傳捷報，榮獲高中職B團體乙組民俗舞特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東高商原舞團展現實力，舞作由林蕙瑛老師編導依卑南族群使用「鈴」的聲響，在祭儀、傳統組織、生活中向祖靈、族人傳、報訊息。「鈴」是卑南族群傳遞訊息重要的工具，婦女除草團、青少年使用的tawlriyu(銅鈴）、青年護衛的sirung(盾）、傳統舞必戴的kamelring(臀鈴）…每一個鈴響都傳遞著各項事務的訊息，「鈴」這支舞作內容不只呈現學生紮實之舞蹈實力，更是學生對文化之體現，奪下91.06的特優高分。

▲台東高商原住民舞蹈團111學年度參加全國學生舞蹈比賽再傳捷報，榮獲高中職B團體乙組民俗舞特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

學校指導老師林梅英表示，學校原舞團20年的歷史，每次比賽都堅持現場演唱，木鼓，各項樂器皆是由學生親自上場，透過參賽，學生可以在反覆練習中提升身體素質，也可以培養團隊默契，不論肢體動作或是歌曲、鼓聲，都是辛勤練習的成果，也是學生想繼續保留完整傳統文化的心意，每位學生都透過課後努力的練習及樂舞學習，充分展現出學生優異的多元表現。

校長曹學仁表示，台東高商為原住民地區學校，對於培育原住民學生學術知識與技藝能力不遺餘力，相信藉由老師的指導以及同學們的演出，能夠使全校師生更加了解原住民在歌舞文化上的藝術美感，以及傳統習俗中具代表性的文化內涵。

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