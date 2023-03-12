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大陸 大陸焦點 特派現場

2關鍵身分！　諶貽琴升任大陸「唯一」女性國家領導人

▲▼2023兩會,兩會,大陸兩會,諶貽琴,宣誓,國務院。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲新一任大陸國務院副總理和國務委員宣誓，諶貽琴站在最右邊。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國務院班子今（12）早全部出爐，其中主政貴州的62歲諶貽琴升任國務委員，成為本屆政府中唯一一名「副國級」女性官員，亦是「黨和國家」唯一的女性領導人。

2023大陸全國人大第五次全體會議今（12）日上午舉行，選出5名國務委員，分別是李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛。其中，諶貽琴贊成2943票、反對1票、棄權2票。她今日穿著藏藍色西裝，與一票男性副總理們一起對著中華人民共和國憲法宣誓，十分吸睛。

▲▼ 諶貽琴。（圖／新華社）

▲諶貽琴。（圖／新華社）

資料顯示，62歲的諶貽琴是土生土長的貴州人，還是少數民族「白族」人，畢業於貴州大學歷史系，之後被分配到中共貴州省委黨校工作。她1999年正式踏入政壇，擔任貴州省社會科學界聯合會黨組書記、副主席。

諶貽琴2017年9月升任貴州省人民政府黨組書記，副省長、代理省長，成為中華人民共和國成立後，貴州第一位女省長、第一位白族出身的省長，也是1993年以來，貴州首位本省出身的省長。

諶貽琴2020年11月接替到齡卸任的孫志剛，出任貴州省委書記，成為中共建政以來，繼萬紹芬和孫春蘭之後的第三位女性省級黨委書記，和當時唯一一位女性省委書記、唯一一位少數民族省委書記。

諶貽琴2022年12月9日不再擔任貴州省委書記職務，當時外界一致認為她另有任用，如今升任大陸國務院國務委員，成為「副國級」大員，亦是國務院高層中唯一一名女性。外界認為，諶貽琴能接任國務委員，是因其是地方正省部級幹部中唯一的女性且具有少數民族雙重身份。

實際上，長期以來，能躋身中共高層的女性可以說是鳳毛麟角，迄今獲得的最高職位是前中共中央政治局委員，現年72歲的孫春蘭，不過她今年卸任大陸國務院副總理。

2022年召開的中共二十大，選出了新一屆政治局班子，當中沒有一名女性能入「局」，打破了自2002年以來的慣例和傳統。不過，隨著新一屆政府組成，諶貽琴雖未入「局」，但同樣是「副國級」領導人。

回看諶貽琴的政績，「脫貧攻堅」是其亮眼成績單。她2021年受訪時曾提到，貴州66個貧困縣全部如期「摘帽」、923萬貧困人口全部如期脫貧，減貧人數、搬遷人數均為大陸全國之最，「徹底撕掉了千百年來絕對貧困的標籤，書寫了中國減貧奇跡的貴州精彩篇章。」

她強調，貴州如期打贏脫貧攻堅戰，是總書記和黨中央關心關懷的結果，是全省幹部群眾苦幹實幹的結果，是東部對口幫扶城市、中央定點幫扶單位、社會各界等各方大力支持的結果，「我們貴州人民永遠銘記、永遠感恩。」

▼大陸國務院組成及各部會首長。（圖／翻攝微博）

▲大陸國務院組成及各部會首長。（圖／翻攝微博）

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