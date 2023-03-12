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大陸 大陸焦點 特派現場

中國國務院副總理出爐！　丁薛祥、何立峰、劉國中、張國清接任

▲大陸十四屆全國人大一次會議第五次全體會議。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲全體會議現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸第十四屆全國人大會第五次全體會議今（12）日上午9時舉行，選出國務院常務副總理丁薛祥，3名副總理何立峰、劉國中、張國清。

根據現場公布票數，丁薛祥贊成2944票、反對0票、棄權2票；何立峰贊成2943票、反對3票、棄權0票；張國清贊成2946票、反對0票、棄權0票；劉國中贊成2946票、反對0票、棄權0票。

新一屆中國國務院維持「1、1、3、5」的安排，分別是1名總理，由李強出任；1名常務副總理，由丁薛祥出任；3名副總理，由何立峰、劉國中、張國清出任。

具體來看，大陸國務院副總理是中國國家主席和總理的直接下屬，其中級別最高的是常務副總理。今日選舉中，中共排行第六的常委丁薛祥出任新一屆國務院常務副總理，級別為「正國級」。

▲▼習近平,中共中央政治局常委,丁薛祥。（圖／路透社）

▲丁薛祥。（圖／路透社）

資料顯示，60歲的丁薛祥是江蘇南通人，從東北重型機械學院（現為燕山大學）後，進入上海材料研究所工作，1999年「棄學從政」，出任上海市科學技術委員會副主任；2007年上海市委常委、秘書長，輔佐時任上海市委書記習近平，兩人保持長期關係。

丁薛祥2017年晉升政治局委員、中央書記處書記，繼續擔任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任。十年以來，他一直陪伴習近平左右，亦時常陪同習近平到國內外訪問，因此亦有「大內總管」之稱。

大陸國務院副總理的部分，按照中共慣例均由中共中央政治局委員擔任，今日選舉出何立峰、劉國中及張國清。

68歲的何立峰被認為是實幹型官員，預計接替71歲的劉鶴，分管經濟金融工作。他亦是中共中央政治局中唯一一名廣東人，是興寧的客家人，擁有廈門大學經濟學博士學位。

何立峰曾在福建工作25年，先後在廈門、泉州、福州等地擔任領導職務。其中，習近平擔任廈門市委常委兼副市長時，何立峰曾與其共事3年。

2017年何立峰出任大陸國家發改委主任，隔年當選全國政協副主席，2018年連任國家發改委主任，在職期間，經常陪習近平參加各種活動，被視為重要親信之一。

60歲的劉國中來自黑龍江望奎，擁有哈爾濱工業大學金屬材料及工藝系壓力加工專業、管理學院系統工程專業研究生學歷，曾擔任吉林省長、陝西省長、陝西省委書記等職，在去年中共二十大晉身政治局。

58歲的張國清年富力強，來自河南信陽羅山縣，是清華大學經濟管理學院經濟學博士，曾任中國兵器工業集團公司總經理、黨委書記。

張國清之後還擔任了重慶市委副書記、重慶市；天津市長；遼寧省委書記和省人大主任，在中共二十大升任中央政治局委員。他與劉國中兩人被認為是「軍工系」人才，特點是又聽話又能辦事，備受器重。

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