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大陸 大陸焦點 特派現場

陸選出5名國務委員！　秦剛、李尚福升任「副國級」大員

▲▼中共,中國,大陸,人民大會堂,北京,兩會,大陸兩會,2023兩會,中共示意圖 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲會議現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

2023大陸全國人大第五次全體會議今（12）日上午舉行，在選出丁薛祥、何立峰、劉國中、張國清出任國務院副總理後，決定了國務委員由李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛出任。

據現場公布的投票結果，李尚福贊成2946票、反對0票、棄權0票；王小洪贊成2946票、反對0票、棄權0票；吳政隆贊成2945票、反對1票、棄權0票；諶貽琴贊成2943票、反對1票、棄權2票；秦剛贊成2944票、反對2票、棄權0票。

所謂「國務委員」指的是大陸國務院及其常務會議內，地位僅次於總理和副總理的組成人員，但在級別上，與副總理同為「副國級」大員。

▲▼ 秦剛、陸外交部長、中國外交部長 。（圖／記者任以芳攝）

▲秦剛在外長記者會上拿出中華人民共和國「憲法」回答台灣問題。（圖／記者任以芳攝）

資料顯示，56歲的秦剛畢業於國際關係學院，是繼李肇星、楊潔篪之後，又一位駐美國大使升任外交部長，體現中方十分重視與美國的關係。

秦剛7日在外長記者會上亮相，一口氣回答14個問題，並用幽默態度談「戰狼外交」，認為其是一種話語陷阱，「當豺狼當道，餓狼來襲時，中國的外交官必須與狼共舞，保家衛國。」

對於台灣問題，秦剛罕見拿出「中華人民共和國憲法」，強調台灣是中國的一部份，嚴詞警告美國和台獨勢力，台灣分裂與台海平穩定「水火不容」，台灣問題處理不好，中美關係「地動山搖」。

▲▼李尚福。（圖／翻攝自觀察者網）

▲李尚福。（圖／翻攝自觀察者網）

65歲的李尚福如今接任魏鳳和，出任國務委員兼大陸國防部長，他在中共二十大上當選中央軍委委員，在軍委委員中排名第一位，是僅次於兩位副主席的軍方高級將領，也是首位進入軍委的戰略支援部隊軍人。

65歲的王小洪出任國務委員兼公安部長，他畢業於中國人民公安大學公安管理專業，擔任中共中央書記處書記、政法委副書記，公安部黨委書記、部長，公安部特勤局黨委書記、局長，總警監警銜，是頗受習近平倚重的政法系統高官之一，屬於習近平派系骨幹成員。

國務院秘書長作為運轉國務院日常事務的「最重要的閣員」，本屆由58歲的吳政隆出任，成為總理李強的「大管家」。實際上，自今年初開始，吳政隆被宣佈免去江蘇省委書記職務後，便進京以國務院黨組成員身份，上任秘書長肖捷進行工作交接，至少2次出現在李克強主持的國務院會議上。

63歲的諶貽琴貴州大學歷史系畢業，曾任中共貴州省委書記，是當時大陸一級行政區中，唯一一位女性黨委書記。外界認為，她能接任國務委員是因其是地方正省部級幹部中的女性且具有少數民族雙重身份。

按照今早議程，將決定大陸國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選；將分別表決全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員人選名單草案。

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