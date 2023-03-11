王滬寧首秀！　主持政協閉幕「未談兩岸、港澳」

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國政協十四屆一次會議今（11）日下午3時閉幕，王滬寧首度以新上任的政協主席亮相，不過他在致詞時沒有提到任何涉台議題和祖國統一，主要圍繞在政協工作方面，強調「始終堅持大團結大聯合，匯聚實現中華民族偉大復興的磅礡力量」。

王滬寧在致詞時指出，感謝委員們的信任，「選舉我們組成政協第十四屆全國委員會常務委員會」，十四屆全國政協將在歷屆全國政協打下的良好基礎上展開工作。

王滬寧指出，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入學習貫徹中共二十大精神，毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

他接著說，要堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，緊扣中心大局認真履行職能、積極擔當作為，更好把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來，為實現中共二十大確定的目標任務作出積極貢獻。

王滬寧表示，中國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，世界百年未有之大變局加速演進，更加需要凝聚共識、加強團結；要把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，貫穿到開展政治協商、民主監督、參政議政全過程，在坦誠深入的協商中增進認同、加強團結、深化合作。

▲中共「三朝元老」王滬寧接下大陸全國政協主席一職。（圖／翻攝央視新聞）

王滬寧稱，要廣泛聯繫和動員各界群眾，協助黨和政府做好宣傳政策、協調關係、理順情緒、化解矛盾、堅定信心的工作，匯聚正能量、提振精氣神。要更好聯繫服務各黨派團體和各族各界人士，做到政治上關心、思想上交心、感情上知心，形成同心共圓中國夢的強大合力。

作為習近平「一國兩制台灣方案」的設計師，王滬寧備受信任，但他今日並未談及兩岸問題、港澳問題，未來他將如何主掌對台工作值得持續關注。

根據7日的選舉結果，中央政治局常委王滬寧當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會主席；石泰峰、胡春華、沈躍躍、王勇、周強、帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震等23人當選政協副主席。

卸任大陸國務院副總理胡春華，在新一屆政協主席排序為第二，過去被視為「團派」明星之一的胡春華官場浮沈多年，過去多次重大活動積極向習近平表忠誠，退居政協還是享有副國級待遇，外界分析可能是習近平對團派稍稍讓步。