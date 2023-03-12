陸公安部長王小洪任國務委員升「副國級」　習福建舊部握住「刀把子」

▲大陸國務院國務委員、公安部部長王小洪。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大會議一次會議今（12）日舉行第五次全體會議，會議上表決通過國務院總理、國務委員及各部會首長的任命案。其中，大陸公安部長王小洪正式晉升國務委員，成為「副國級」官員，而這位習近平福建舊部也將在中共政壇換屆後，替習近平握住關鍵性的「刀把子」。

▲王小洪擔任北京市公安局局長時慰問一線員警。（圖／翻攝人民網）

公開資訊顯示，王小洪，1957年7月生，現年66歲，福建福州人。他原本是福建閩侯風機廠工人，在1979年進入閩侯公安局後開啟仕途，並在習近平任福州市委書記時擔任福州市公安局副局長，兩人共事期間深受習近平的賞識，成為習近平的「福建幫」愛將之一。

王小洪在2022年6月接下趙克志的公安部部長及中共中央政法委副書記，中共二十大後擔任中央書記處書記，並於大陸十四屆全國兩會上獲選為國務委員，成為大陸最高領導人習近平手中的「刀把子」。

在中共最高權力的官場理論中，「槍桿子」和「刀把子」是關係到政權是否穩固的關鍵，因此，代表著「槍桿子」的解放軍及「刀把子」的政法系統是執政者需牢牢掌握在手中的利器。

▲王小洪代表大陸公安部參加國際會議。（圖／翻攝人民網）

外界分析，習近平在2012年成為大陸最高領導人後，公安系統一直未能有效掌握，進入第三任期前，王小洪接下趙克志的部長職務後，隨即展開對前公安部副部長「孫力軍犯罪團夥」的查處。

包括孫力軍在內，前公安部副部長劉彥平、前司法部長傅政華、前政法委書記王立科，再加上地方上的前上海市公安局長龔道安、前重慶公安局長鄧恢林及前山西省公安廳廳長劉新雲等人，皆被判處死刑或有期徒刑，也代表著王小洪已經完全勝任「刀把子」的重責。