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酷航夏季班表「台北－成田」2航班全取消！大票苦主崩潰哀嚎

▲酷航將新增9架E190-E2客機。（圖／酷航）

▲酷航夏季班表台北－成田2航班取消。（圖／酷航）

記者李宜秦／台北報導

赴日注意！由於日本機場人力不足影響，酷航夏季班表台北－成田TR874、TR875全數取消。旅遊達人表示，從官網來看，3/26到10/28期間已無法預定這兩個航班。有網友哀嚎，「剛好都訂到這兩個班次都被取消」。

臉書旅遊粉專Just.崩潰.Me通報「酷航夏季班表台北－成田TR874、TR875全數取消」，並指出，「依照PTΤ網友的截圖資訊及目前官網訂位情況來看，日前針對5/31前的TR874、TR875有一波取消情況，現在的情況是已擴大到整個 23夏季全部範圍，也就是3/26到10/28的TR874、TR87全數取消」。

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Just.崩潰.Me表示，「目前官網訂位系統已經看不到這兩班，這波取消主要理由是因台日地勤代理人力不足關係。若有訂購6/1到10/28這段期間這兩班的，近期請多留意是否有收到航班異動通知」。

網友紛紛哀嚎「第一次買廉航就中鏢，進退兩難，又是假日，坐立難安，崩潰中」、「我去程買酷航，本來因為不確定回程日期，所以沒有同時買，後來一直納悶為什麼買不到」、「來回分開買，而且其中一段買酷航的就…」、「剛好都訂到這兩個班次都被取消」、「超衰，回程航班直接被取消」、「第一次被廉航取消有點不知所措」。

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